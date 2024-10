СПбГАСУ принял участие в Международной строительной неделе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Слева направо: Андрей Никулин, Сергей Михайлов, Светлана Головина, Инна Суханова, Дмитрий Ульрих и Денис Нижегородцев

С 1 по 4 октября в Екатеринбурге проходила Международная строительная неделя. В ней приняла участие делегация СПбГАСУ в составе первого проректора Светланы Головиной, проректора по образовательной деятельности Сергея Михайлова, директора образовательного центра цифровых компетенций Инны Сухановой, заместителя директора образовательного центра цифровых компетенций Дениса Нижегородцева, декана строительного факультета Андрея Никулина, декана факультета инженерной экологии и городского хозяйства Дмитрия Ульриха, заведующего кафедрой организации строительства Романа Мотылёва и студентки четвёртого курса бакалавриата строительного факультета Ангелины Королевой.

Представители нашего вуза приняли участие в IV Международном строительном чемпионате, а также XI Международном строительном форуме и выставке 100+ TechnoBuild, в рамках которых состоялось заседание правления Ассоциации строительных вузов и президиума Федерального учебно-методического объединения.

Своими впечатлениями поделился Андрей Никулин. По его словам, ключевым событием форума и выставки стало пленарное заседание «Строительство будущего», на котором представители застройщиков и органов власти обсудили трансформацию жилых пространств, развитие малых городов, тенденции промышленного и инфраструктурного строительства.

– Спикеры не сошлись во мнении о перспективах концепции «15-минутного города» и даже отметили, что этот активно раскручиваемый западными странами инновационный формат напоминает хрущёвский период советской застройки, где все бытовые потребности человека старались обеспечить в шаговой доступности в рамках микрорайона. Это экономически выгодно для органов власти, застройщиков, но, безусловно, вредит морально-нравственному развитию человека, искусственно замыкающемуся в сфере потребления. Вместе с тем спикеры отметили необходимость развития транспортной инфраструктуры, которая как раз позволила бы выйти из микрорайонов и за 15 минут достичь ключевых культурно-исторических центров. Однако это требует существенных инфраструктурных затрат, что не укладывается в возможности региональных бюджетов. Как отметили спикеры, город будущего будет управляться искусственным интеллектом, а для его жителей станет обыденным принимать доставку товаров, осуществляемую по воздуху дронами, на поэтажных пунктах приёма (новые жилые комплексы проектируются под эту возможность).

Андрей Николаевич отметил широкий перечень современных программных продуктов отечественного производства, использующих ТИМ-модели зданий и сооружений для контроля строительного производства, оптимизации затрат на закупку строительных материалов и оборудования. Особенно запомнились BIM-сканнеры и решения на основе искусственного интеллекта, которые позволяют повысить качество проектных решений и минимизировать «человеческий фактор» при строительстве.

По мнению Андрея Никулина, основной результат участия в мероприятиях такого уровня – это профессиональная калибровка знаний, представлений и ви́дения будущего. Кроме того, это, безусловно, расширение деловых контактов, «наведение профессиональных мостов» с представителями реального сектора экономики, что очень важно для развития научных и образовательных направлений деятельности.

Приглашение на международные конференции, которые пройдут в СПбГАСУ в ближайшем будущем, получили представители компаний «Аскон», BRIO, PlanRadar, Jetstyle, Gectaro, TehnoPar и др.

Инна Суханова и Денис Нижегородцев вошли в состав экспертной комиссии Школьной лиги Международного строительного чемпионата. Роман Мотылев выступил в качестве эксперта Профессиональной лиги. Ангелина Королева, участвовавшая в состязании Студенческой лиги в номинации «Охрана труда», удостоилась третьего места.

О своей работе рассказал Денис Нижегородцев:

– Нам удалось послушать и оценить работы участников по номинации «ТИМ-специалист», в которой соревновались школьники 8–11 классов из разных регионов России. Их задачей было замоделировать архитектурные решения в учебных классах новой школы в Екатеринбурге. Хочу отметить высокий уровень работ участников. Очень рад, что современные образовательные проекты на строительную тематику уже доступны для школьников и позволяют им заранее познакомиться с профессией.

