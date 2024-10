Собянин и Патрушев открыли новый выставочный комплекс «Тимирязев центр»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 4 по 13 октября 2024 года Минсельхоз России проводит Неделю агропромышленного комплекса. Одним из главных мероприятий станет XXVI российская агропромышленная выставка «Золотая осень», которая пройдет 9–12 октября. Накануне открытия, 8 октября, Мэр Москвы Сергей Собянин и заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев осмотрели экспозицию. Она развернулась в новом учебно-выставочном комплексе «Тимирязев центр», созданном на базе Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева.

«Я думаю, что это такое начало нового развития Тимирязевки, новый стиль ее работы, новый стиль развития кампуса. Московские университеты развиваются. Недавно мы закончили огромный проект Бауманки. Сейчас приступаем вместе с Правительством Российской Федерации по поручению Президента к развитию кампуса “Станкина”. Активно развивается целый ряд других университетов, не только МГУ. Я очень рад, что здесь, в Тимирязевке, получился такой центр. Более того, очень символично, что здесь будет развернута центральная площадка “Золотой осени”, которая здесь найдет, наверное, свою постоянную прописку», — сказал Сергей Собянин.

Мэр Москвы также поздравил присутствующих с открытием «Тимирязев центра» и поблагодарил Дмитрия Патрушева, команду Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева и компанию «ФосАгро», инвестировавшую в проект.

Владимир Трухачев, ректор Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева, в свою очередь поблагодарил Сергея Собянина и Минсельхоз России и отметил, что здание «Тимирязев центра» органично вписалось в архитектурный ансамбль образовательного учреждения.

Дмитрий Патрушев подчеркнул, что «Тимирязев центр» стал результатом совместной работы московской команды, Минсельхоза России и представителей вуза в течение года. Здесь будут проходить выставки, а студенты смогут отрабатывать практические навыки.

«Такого в Тимирязевской академии еще не было. Это удалось сделать благодаря поддержке Москвы, благодаря доброй воле компании “ФосАгро”, которая помогла нам с финансированием строительства этого комплекса. Очень надеюсь на то, что ребятам будет здесь комфортно учиться, они будут проходить практику, получать тот важный опыт, который им потом будет необходим в полях, во время работы в сельском хозяйстве», — сообщил Дмитрий Патрушев.

Он также отметил, что необходимо дальше развивать Тимирязевскую академию, и Москва готова поддержать эти планы.

По традиции в октябре Москва становится местом проведения крупнейшего гастрономического фестиваля «Золотая осень». Помимо «Тимирязев центра», в этом году он охватил 154 площадки, две из которых будут расположены в центре города, а 25 — в округах, два рыбных рынка «Москва — на волне» и кинопарк «Москино», а также ярмарки выходного дня и межрегиональные ярмарки.

Главное на «Золотой осени» — это вкусная и качественная еда. Гостям предлагают лучшие сезонные фермерские товары. Участники из 65 регионов России — более 150 крупных и малых фермерских хозяйств — привезли на фестиваль овощи, сыры ручной работы, мясные деликатесы, мед, рыбу, грибы и ягоды.

Культурная программа фестиваля включает около полутора тысяч часов мастер-классов, свыше двух тысяч часов спортивных занятий и 260 часов сценических программ.

Предусмотрены и специальные программы:

— гастрофестиваль, который пройдет с 12 по 13 октября в кинопарке «Москино». Его участниками станут 30 фермеров и более 10 ресторанов, которые представят блюда из осеннего меню. Всех желающих ждут на дегустациях, кулинарных и творческих мастер-классах. Детей пригласят покататься на каруселях и мини-тракторах. Помимо этого, запланированы ремесленные и художественные занятия, а также гриль-шоу. Событие подготовлено совместно с Минсельхозом России.

— гастромаршрут в Камергерском переулке, который предлагает москвичам и гостям столицы познакомиться с блюдами сезонного сет-меню в лучших ресторанах города.

— выставка арт-тыкв в Столешникове переулке, где представлены работы современных художников-граффитистов.

— развлекательная программа на рынках «Москва — на волне». Мастер-классы и выступления кавер-групп создадут особую атмосферу. В выходные пройдут «битвы поваров», которые посоревнуются в приготовлении блюд из осеннего меню.

Гостям окружных площадок предложат принять участие в многочисленных спортивных занятиях и подвижных играх. Они смогут попробовать горячие напитки и сезонные сладости: варенье из тыквы, клюквы и яблок, морковный джем и яблочное повидло.

Основным украшением площадок «Золотой осени», как и в прошлые годы, стали оранжевые тыквы — символ осеннего сезона и праздника урожая. Посетители смогут сделать яркие фотографии на память о фестивале.

Подробную информацию о мероприятиях и площадках фестиваля можно найти на сайте.

«Золотая осень» — главная агропромышленная выставка России

Агропромышленная выставка «Золотая осень» проводится в Москве с 1999 года по инициативе Минсельхоза России. За прошедшую четверть века она стала ведущей площадкой для демонстрации достижений отечественного агропромышленного комплекса и обсуждения ключевых вопросов развития отрасли.

В 2023 году выставка проходила в Российском государственном аграрном университете — МСХА имени К.А. Тимирязева. Ее посетили более 31 тысячи человек, а участниками выставочной экспозиции и деловых мероприятий стали 136 организаций и представители 87 регионов России.

В 2024 году выставка «Золотая осень» впервые пройдет уже в новом учебно-выставочном комплексе «Тимирязев центр». Его строительство началось в сентябре 2023 года и заняло ровно год, завершившись в сентябре 2024-го. Проект реализован за счет внебюджетных средств.

В результате на территории Российского государственного аграрного университета — МСХА имени К.А. Тимирязева по адресу: Верхняя аллея, дом 8 было возведено трехэтажное здание площадью около 40 тысяч квадратных метров. Планируется, что оно станет одной из крупнейших выставочных и деловых площадок Москвы.

«Его выставочные залы получили имена выдающихся ученых-аграриев: Николая Вавилова, Александра Чаянова и Василия Немчинова. Кроме того, здесь есть зал пленарных заседаний, переговорные комнаты, дипломатический сектор, пресс-центр и деловое пространство», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

При необходимости выставочные залы могут быть трансформированы под различные форматы мероприятий, в том числе лектории, площадки для мастер-классов и семинаров с мультимедийным сопровождением. Использование передовых инженерных решений гарантирует высокий уровень проведения мероприятий, а также комфорт и безопасность участников.

В «Тимирязев центре» есть высокотехнологичный зал пленарных заседаний, рассчитанный на 450 человек, переговорные комнаты различной вместимости и конфигурации.

На расположенной рядом территории есть спортивные и досуговые объекты, в том числе обновленный конный манеж.

Хорошую транспортную доступность «Тимирязев центра» обеспечивает находящийся поблизости (около 15 минут пешком) транспортный хаб «Петровско-Разумовская», включающий две станции метро Серпуховско-Тимирязевской и Люблинско-Дмитровской линий и одну станцию третьего Московского центрального диаметра.

В экспозиции «Золотой осени» 2024 года традиционно представлены основные достижения агропромышленного комплекса российских регионов, современная сельхозтехника, продукты и услуги для агробизнеса, а также лучшие породы сельскохозяйственных животных.

В планах «Тимирязев центра» на 2024–2026 годы — проведение более 60 конгрессно-выставочных мероприятий, в числе которых:

— 12-я Международная ярмарка современного искусства Cosmoscow;

— 28-я Международная выставка средств обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2024»;

— 5-я Международная выставка цифровых технологий «Цифротех»;

— Форум технологий безопасности Say Future: Security;

— 22-я Международная специализированная выставка «Границы России»;

— 8-я Международная выставка потребительских товаров / Национальная китайская выставка качественных потребительских товаров;

— 5-я Национальная выставка промышленного оборудования и инноваций из Китая.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/mayor/themes/11873050/

MIL OSI