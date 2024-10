Проект «AtomPro»: иностранные студенты СПбПУ узнали о передовых технологиях Росатома

Source: MIL-OSI Russian Language News

Эксперты компании «Русатом — Международная сеть» Политех и провели экспертную встречу в рамках проекта «AtomPro» для иностранных студентов Института энергетики, посвящённую передовым технологиям водоподготовки, водоочистки и опреснения.

Во встрече приняли участие студенты из Афганистана, Турции, Египта, Алжира, Китая, Нигерии, Камеруна, Кении, Ирака, Мадагаскара, Замбии, Ганы, Пакистана, Судана, Парагвая, Камбоджи, Руанды. Проект «AtomPro» направлен на популяризацию знаний о российских атомных технологиях через серию экспертных лекций представителей бизнесов госкорпорации «Росатом» с иностранными студентами опорных вузов.

На встрече рассказали о ключевых направлениях деятельности «Росатома» в области водоподготовки, опреснения и экологической безопасности.

Старший менеджер управления продуктового развития «Русатом — Международная сеть» Анна Белякова затронула сразу несколько направлений работы корпорации в этой сфере. Современные опреснительные системы могут быть интегрированы с атомными электростанциями. Это позволяет эффективно использовать их тепло и электроэнергию для получения пресной воды, делая процесс более экономичным. Также были представлены автономные опреснительные установки, которые особенно важны для удалённых регионов, где доступ к воде ограничен.

Представители частного учреждения «РМС» поделились опытом внедрения технологий водоочистки на международных объектах, подчеркнув важность повторного использования воды в промышленности для снижения её потребления. Эти решения не только экономят ресурсы, но и помогают минимизировать воздействие на окружающую среду, снижая экологические риски.

Особое внимание уделили гибридным технологиям опреснения, которые сочетают методы выпаривания и мембранной фильтрации, что повышает надёжность и эффективность процесса. В финале встречи для иностранных студентов провели интерактивную деловую игру. Лучшая команда получила памятные призы.

Экспертная встреча стала частью развивающегося сотрудничества между университетом и «Росатомом», направленного на популяризацию российской научной и инженерной мысли среди иностранных студентов. Такой альянс на международной арене помогает не только привлекать студентов, но и создаёт комфортную среду для развития и адаптации как в образовании, так и в профессиональной карьере.

