Политех передал книги в библиотеки Донецкой Народной Республики

Политех передал литературу по общественно значимым тематикам, в том числе специализированные издания по вопросам строительства, архитектуры и транспорта, для пополнения и формирования новых фондов библиотек в городе Енакиево Донецкой Народной Республики.

Взаимодействие Политеха с новыми регионами не ограничивается только обменом опытом и реализацией совместных образовательных программ. Важным аспектом сотрудничества стала передача образовательных и научных ресурсов.

Сегодня библиотечные фонды новых территорий испытывают существенную нехватку качественной специализированной литературы на русском языке , — отметила проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова.

Политех собрал более 150 учебников и методических пособий. Авторами многих изданий являются преподаватели нашего университета. Активное участие в сборе книг приняли представители Института машиностроения, материалов и транспорта, Института физики и математики, Инженерно-строительного института, а также Информационно-библиотечный комплекс СПбПУ.

