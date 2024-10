Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В «Сириусе» прошла третья открытая международная астрономическая олимпиада (Оpen World Astronomy Olympiad — OWAO). В ней приняли участие около 100 школьников из 20 стран, из них половина — очно.

Олимпиада открылась поздравлением космонавтов с околоземной орбиты, которые сейчас проводят научные эксперименты в составе экипажа МКС. Это Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребёнкин. Участников состязаний поздравили министр просвещения России Сергей Кравцов и Герой России космонавт Олег Скрипочка, который также выступил с лекцией.

В олимпиаде было четыре тура — теоретический, практический, наблюдательный и тестовый. Участники решали задачи на знание звёздного неба, анализировали научный материал, выполняли астрономические расчёты и делали прогнозы. И, конечно, общались с известными учеными и космонавтами, что, несомненно, способствует повышению мотивации талантливой молодёжи к получению STEM-образования. Это направление молодёжной политики является приоритетным и в России, и во всём мире.

Экспертом от Политеха на олимпиаде был Хуссейн Али Краяни, педагог дополнительного образования ВШ МОП и старший преподаватель кафедры. Он приглашается в состав жюри уже во второй раз.

Хуссейн совмещает деятельность эксперта с активной работой по популяризации международной астрономической олимпиады. Способствует расширению её географии и привлечению новых участников из арабских стран.

Энергия и активность таких политехников как Хуссейн Краяни, несомненно, способствуют укреплению имиджа российского образования в мире, помогают увеличению числа талантливых абитуриентов Санкт-Петербургского Политеха , — выразил своё мнение проректор СПбПУ по международной деятельности Дмитрий Арсеньев.

https://www.spbstu.ru/media/news/international_activities/politekh-na-mezhdunarodnoy-astronomicheskoy-olimpiade/

