Политехники обсудили сотрудничество с «Русской механикой»

Представители Высшей школы транспорта ИММиТ из команды разработчиков Polytech Voltage Machine посетили компанию «Русская механика», которая уже более 50 лет специализируется на производстве высокопроходимой техники для бездорожья. Именно эта компания разработала первый в СССР снегоход «Буран».

Производство находится рядом с Рыбинским водохранилищем — местом с живописными пейзажами, идеальными для того, чтобы прокатиться с ветерком на технике, выпускаемой «Русской механикой». Не менее красив и сам Рыбинск с его историческим центром.

Впрочем, политехники приехали не только любоваться городом, но и обсудить направления сотрудничества с руководством компании «Русская механика». Её сотрудник, выпускник ИММиТ 2020 года и посол Политеха Ярослав Пуказов провёл полноценную экскурсию по производству, продемонстрировал конвейерную сборку техники и рассказал об аспектах постановки новой разработки на серийное изготовление.

Гости в свою очередь продемонстрировали беспилотную электрическую ГАЗель, c которой недавно выступали в финале конкурса «Пятый уровень». Эта платформа в перспективе смогла бы наладить межцеховую логистику для транспортировки готовой продукции на склад. Руководство компании и генеральный директор Леонид Можейко, ознакомившись с возможностями беспилотного транспортного средства, заинтересовались в запуске пробного проекта на своей территории для повышения эффективности и оптимизации логистики при расширении производственных площадей.

По итогам встречи ей участники определили не менее пяти направлений НИОКР, которые могут стать шагом к стратегическому партнёрству СПбПУ и «Русской механики».

