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Новые банкноты номиналом 5000 рублей: признаки подлинности

Банк России запустил в обращение модернизированные банкноты номиналом 5000 рублей.

Обновлённые банкноты выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс.

Новая банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела «Европа — Азия», на оборотной стороне представлены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66 параллель» (Полярный круг) в Салехарде.

Банкноты номиналом 5000 рублей нового образца являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приёму по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без ограничений. Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.

Предлагаем ознакомиться с дизайном и основными признаками подлинности банкноты в инфографике Банка России.