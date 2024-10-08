Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –
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Новые банкноты номиналом 5000 рублей: признаки подлинности
Банк России запустил в обращение модернизированные банкноты номиналом 5000 рублей.
Обновлённые банкноты выполнены в современном дизайне и имеют усиленный защитный комплекс.
Новая банкнота посвящена Екатеринбургу и Уральскому федеральному округу. Основное изображение лицевой стороны — стела «Европа — Азия», на оборотной стороне представлены памятник «Сказ об Урале» в Челябинске, стела «66 параллель» (Полярный круг) в Салехарде.
Банкноты номиналом 5000 рублей нового образца являются законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательны к приёму по нарицательной стоимости при оплате любых видов товаров и услуг без ограничений. Модернизированные банкноты будут поступать в оборот постепенно и обращаться наравне с банкнотами образца 1997 года.
Предлагаем ознакомиться с дизайном и основными признаками подлинности банкноты в инфографике Банка России.
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https://abr.ru/about/news/13710/