Марат Хуснуллин: С начала года с применением механизмов «ДОМ.РФ» введено в эксплуатацию более 4,2 млн кв. м жилья

С января по сентябрь 2024 года с использованием инструментов «ДОМ.РФ» введено в эксплуатацию свыше 4,2 млн кв. м жилья в 49 субъектах для 84,4 тысячи семей. Из этого объёма более 2,06 млн кв. м было построено с применением проектного финансирования от банка «ДОМ.РФ». Кроме того, 1,62 млн кв. м возведено на участках, которые были вовлечены в оборот и переданы инвесторам через аукционы, а также более 533 тыс. кв. м – с использованием механизма инфраструктурных облигаций. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства, председатель наблюдательного совета «ДОМ.РФ» Марат Хуснуллин.

«Улучшение жилищных условий граждан – приоритет в нашей работе. Президент в майском указе поставил перед нами задачу – к 2030 году повысить среднюю обеспеченность жильём до 33 кв. м на человека. И мы планомерно двигаемся к этой цели. Для дальнейшего развития жилищного строительства важно активнее заниматься вовлечением в оборот неиспользуемых земельных участков. Также нельзя забывать о развитии социальной, дорожной, коммунальной инфраструктуры, которая стимулирует запуск новых жилищных проектов. Существенный вклад в эту работу вносит и “ДОМ.РФ”. Так, за девять месяцев при участии госкомпании введено свыше 4,2 млн кв. м жилья для 84 тысяч семей», – подчеркнул Марат Хуснуллин.

Регионами – лидерами по вводу жилья с применением инструментов «ДОМ.РФ» за три квартала стали: Санкт-Петербург (458 тыс. кв. м), Тюменская область (422,5 тыс. кв. м), Москва (356 тыс. кв. м), Краснодарский край (более 294 тыс. кв. м) и Республика Татарстан (280,3 тыс. кв. м).

За девять месяцев органы власти 30 субъектов Российской Федерации выдали разрешения на строительство свыше 1,93 млн кв. м жилой недвижимости на участках, которые ранее были переданы «ДОМ.РФ» застройщикам и регионам. Лидерами по этому показателю стали: Воронежская (310,5 тыс. кв. м) и Тюменская (более 244 тыс. кв. м) области, а также Республика Башкортостан (237 тыс. кв. м).

«Результаты трёх кварталов этого года закрепили тренды, сложившиеся за несколько лет нашей активной работы с регионами. С одной стороны, более 40% жилья введено с участием “ДОМ.РФ” в пяти субъектах – лидерах по этому показателю. Это говорит о большой заинтересованности с их стороны в использовании инструментов группы. С другой – количество регионов, применяющих механизмы “ДОМ.РФ”, постоянно увеличивается. Помимо этого, мы видим рост доли жилья, которое строится с привлечением проектного финансирования банка “ДОМ.РФ” и инфраструктурных облигаций. Всё это свидетельствует об эффективности мер, применяемых для развития жилищного строительства в стране», – отметил генеральный директор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко.

За три квартала госкомпания вовлекла в оборот 220 земельных участков общей площадью свыше 927 га для жилищного и другого строительства в 54 регионах страны.

Кроме того, в указанный период было согласовано восемь проектов комплексного развития территорий на участках общей площадью около 258 га. Эти участки расположены в Амурской, Иркутской, Кемеровской и Мурманской областях, а также Республике Марий Эл. Здесь можно будет построить более 717 тыс. кв. м жилья со всей необходимой инфраструктурой.

