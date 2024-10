«Манул Тимофей — зверек из Красной книги» в библиотеке № 61

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Гостей приглашают в путешествие по Московскому зоопарку. Читателей и гостей библиотеки № 61 ждет комплексное мероприятие, им расскажут, где и в каких условиях живет манул Тимофей, познакомят ребят с этим необычным животным, его особенностями, привычками, причудами, изучат активную подготовку Тимофея к зиме. Под руководством ведущего все желающие смогут сделать открытку с историями о мануле. В качестве материалов для работы будут использовать разного вида бумагу, аксессуары и другие материалы. В конце состоится фотосессия.

https://www.mos.ru/afisha/event/320209257/

