«Макету Москвы» — семь лет: что смогли посмотреть гости павильона

Павильон «Макет Москвы» на ВДНХ в первые выходные октября отметил семилетие. Праздничные мероприятия в честь этого события посетили более 5,2 тысячи человек. Об этом сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

«В выходные, 5 и 6 октября, павильон “Макет Москвы” посетили не только жители Москвы, Санкт-Петербурга и разных городов России, но и туристы из Белоруссии, Таджикистана, Азербайджана и других стран. Гости выставки смогли посмотреть на уменьшенную в 400 раз точную копию центра столицы и увидеть 36 светотехнических представлений, посвященных разным темам: истории Москвы, развитию архитектуры столицы, смене времен года», — рассказал Владислав Овчинский.

Особый интерес у посетителей выставки вызвало шоу «Песни о Москве» в формате караоке. Гости павильона также стали участниками специальной экскурсионной программы. На ней они узнали, как создавался макет, сколько лет ушло на это, какое количество человек трудилось над реализацией задумки и чем «Макет Москвы» отличается от других похожих проектов в Российской Федерации.

За два дня празднования для всех желающих провели шесть интерактивных викторин. Участие в них приняли 316 человек, почти 60 из которых получили памятные призы за победу.

На выходе из павильона установлена электронная книга отзывов. В ней гости с помощью текста, изображения или эмодзи делились своими впечатлениями. В праздничные выходные такой возможностью воспользовались более 100 человек.

Павильон «Макет Москвы» расположен на Сиреневой аллее ВДНХ. Посетить его можно бесплатно ежедневно с 10:00 до 20:00, кроме понедельника.

«По итогам летнего сезона павильон вошел в топ-3 самых посещаемых объектов Музейного города ВДНХ», — отметил генеральный директор ВДНХ Сергей Шогуров.

Масштаб макета города — один к 400, площадь — 429 квадратных метров. Идея создания копии столицы возникла в 2011 году. Работы начали через год, а 3 октября 2017 года павильон открыли для посетителей. За это время макет примерно раз в два-три года меняли и актуализировали. Мастера добавляли возведенные по программе реновации дома, обустроенные парки, новые учреждения, бизнес-центры.

В павильоне продолжает работать бесплатная выставка тактильных макетов шести знаковых объектов города: Спасской башни Московского Кремля, Большого театра, храма Христа Спасителя, Триумфальной арки, одной из семи сталинских высоток и Государственного исторического музея. Для тех, кто имеет ограниченные возможности здоровья по зрению, все макеты дополнили описанием, выполненным шрифтом Брайля.

Ознакомиться с подробной информацией, посмотреть расписание светотехнических шоу и VR-аттракциона, а также записаться на экскурсии можно на сайте и через мобильное приложение «Макет Москвы».

