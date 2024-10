«За чем пойдешь, то и найдешь» в Таганском парке

Source: MIL-OSI Russian Language News

В пятницу вечером в Таганском парке состоится спектакль «За чем пойдешь, то и найдешь» по пьесам Александра Островского «Женитьба Бальзаминова» и «Праздничный сон — до обеда». Его представят воспитанники студии «Театральный парк», режиссер — педагог Ильдар Шамиков-Дасаев.

По сюжету наивный «маменькин сынок» Бальзаминов хочет жениться на богатой купчихе, чтобы решить свои материальные проблемы и устроиться в этом мире. «За умом не гонись, лишь бы счастье было. С деньгами-то мы и без ума проживем!», — эта фраза Павлы Бальзаминовой ярко отображает взгляды и нравы общества, в котором так стремился закрепиться ее сын.

