Завершить в 2024 году – ВТБ ускоряет объединение с Почта Банком

Почему ВТБ ускоряет интеграцию с Почта Банком?

Почта Банк является совместной собственностью ВТБ и «Почты России», но после сделки единственным акционером учреждения станет ВТБ. Ускорение интеграции в Почта Банке объясняют несколькими причинами:

объединение двух банков будет проще осуществить при наличии единоличного центра принятия решений;

«Почта России» испытывает дефицит финансов, в прошлом году компания получила убыток свыше 7 млрд. руб.;

высокая ключевая ставка – продавец Почта Банка сможет разместить полученный капитал с максимальной выгодой.

Трудности с финансами «Почты России» длятся длительное время, например, в 2022 году компания получила убыток в 27 млрд. руб. В 2023 году организация разработала план по выходу из кризиса, в числе возможных мероприятий – получение дополнительного капитала.

Что известно о сделке по объединению Почта Банка с ВТБ?

Выкуп долей в Почта Банке руководство ВТБ планирует завершить в ближайшие месяцы – сейчас сделка проходит этап подготовки и согласования с контрольными органами (разрешения ФАС и ЦБ РФ еще не получены). Об объединении известно следующее:

ВТБ предстоит выкупить 49,99% акций у «Почты России» + две акции у топ-менеджера банка;

стоимость сделки оценивается в среднем 35 млрд. руб.;

интеграция двух банков будет проводиться на протяжении всего 2025 года;

полное закрытие бренда «Почта Банк» состоится в 2026 году.

«Решение по интеграционным процессам пока не принято, на базе Почта Банка может появиться отдельный суббренд – обсуждение этого вопроса пройдет только после завершения сделки», – заявляют в ВТБ.

Почта Банк входит в топ-30 банков страны по размеру активов и объему капитала, ключевое направление работы – обслуживание частных лиц и предоставление потребительских кредитов. Ключевая особенность компании – обширная сеть офисов, представленных и самостоятельно, и в отделениях «Почты России».

