Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Об этом Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев заявил на четвёртом Российском экологическом форуме. В мероприятии приняли участие представители федеральных органов власти и контрольно-надзорных ведомств, отраслевых и общественных организаций, бизнес-сообщества.

Как было отмечено, для создания рациональных подходов в области обращения с отходами в России с 2019 года реализуется соответствующая реформа. С её началом для комплексной координации процессов был создан «Российский экологический оператор» («РЭО»). За пять лет он стал главным инструментом развития отрасли. Сегодня весь цикл обращения с отходами находится в зоне ответственности 184 региональных операторов. Ежегодно через них проходит порядка 50 млн т ТКО.

«За прошедший период построено более 250 объектов для обработки и утилизации, хранения отходов. Значимым шагом стало обеспечение сортировки мусора. С 2019 года её объёмы увеличились почти в пять раз. Большая работа параллельно проводилась в сфере нормативного регулирования. Так, были законодательно установлены понятия вторичных ресурсов и вторсырья, появились требования к их обращению. Также был утверждён новый порядок определения нормативов накопления ТКО, от которого зависит создание инфраструктуры и расчёт тарифов», – сказал вице-премьер.

Как было отмечено, с января этого года вступили в силу изменения в механизм расширенной ответственности производителей, которые предусматривают обязанность изготовителей упаковки утилизировать её в полном объёме. Также в 2024 году принят закон для решения проблемы с медицинскими отходами. Наименее опасные категории будут направляться на переработку и утилизацию наравне с другими видами ТКО, что сократит объёмы полигонного захоронения.

Вместе с тем зампред Правительства обратил внимание и на сложности, над которыми ещё надо работать. «К региональным операторам остаются вопросы о качестве их работы. Есть проблемы в части финансовой устойчивости, собираемости платежей, нехватки техники и контейнеров. Всё это в конечном итоге приводит к тому, что люди до сих пор могут видеть невывезенный мусор у себя во дворах. А это не перекроют никакие отчётные показатели. Есть регионы, где реформа откровенно буксует. В том числе для решения этой проблемы в штабном режиме на уровне всей страны мы вместе разбираемся с положением дел в субъектах», – заявил Дмитрий Патрушев.

Вице-премьер также напомнил, что задачи по дальнейшему развитию сферы обращения с отходами обозначены в указе Президента о национальных целях развития. К 2030 году необходимо обеспечить полную сортировку ТКО, наполовину снизить их полигонное захоронение, вовлечь во вторичный оборот не менее четверти объёма. С учётом имеющихся мощностей для достижения обозначенных ориентиров за шесть лет предстоит удвоить обработку мусора и на 30% снизить его вывоз на полигоны.

По словам Заместителя Председателя Правительства, в рамках нового национального проекта «Экологическое благополучие» продолжится создание соответствующей инфраструктуры. «Мероприятия, как вы знаете, заложены в федпроект “Экономика замкнутого цикла„. И хочу подчеркнуть, что инициатива должна исходить в первую очередь от регионов и бизнеса. Правительство со своей стороны поможет в реализации проектов», – сообщил Дмитрий Патрушев.

Говоря о мерах господдержки в этом направлении, вице-премьер сообщил, что за три года только по линии “РЭО„ профинансировано 15 проектов почти на 40 млрд рублей. Кроме того, субъекты заключили 65 концессионных соглашений для создания объектов обращения с ТКО с объёмом инвестиций более 170 млрд рублей.

По словам Дмитрия Патрушева, реализация этих механизмов поддержки будет продолжена. При этом важно, чтобы субъекты, особенно с недостаточными темпами реализации реформы, активно включались в работу и находили надёжных инвесторов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52935/

MIL OSI