Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Патрушев совместно с мэром Москвы Сергеем Собяниным открыл новый выставочный комплекс «Тимирязев Центр» на базе Российского государственного аграрного университета – МСХА им. К.А.Тимирязева.

Как отметил Дмитрий Патрушев, «Тимирязев Центр» – не только современное оборудованное пространство, где будет объединено всё лучшее в аграрном образовании и науке, но и отличная площадка для популяризации аграрной отрасли, демонстрации её достижений и высокого уровня развития.

Одной из главных задач, которые сейчас стоят перед АПК, является кадровое обеспечение, в том числе привлечение молодых специалистов с необходимыми знаниями и компетенциями. Для этого активно развивается система подготовки кадров, меняются подходы к образовательной деятельности и комплексно обновляется инфраструктура вузов.

«Учебно-выставочный центр позволяет и выставки проводить, и, самое главное, получать практические навыки в работе. Такого в рамках Тимирязевский академии ещё не было, это удалось сделать благодаря поддержке Москвы и компании “ФосАгро„. Надеюсь, что ребятам будет комфортно здесь учиться, они будут проходить практику и получать важный опыт, который им будет необходим в работе в сельском хозяйстве», – сказал вице-премьер.

Дмитрий Патрушев и Сергей Собянин осмотрели учебно-выставочный комплекс, оснащённый современным специализированным оборудованием.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52940/

MIL OSI