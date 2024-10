Город выделил восемь земельных участков для реализации масштабных инвестпроектов в ЗАО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП) город предоставил инвесторам и застройщикам в аренду земельные участки общей площадью почти 17 гектаров в Западном административном округе Москвы. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Реализация масштабных инвестиционных проектов позволяет развивать городскую инфраструктуру, а также создавать рабочие места. На западе столицы с начала 2024 года инвесторам предоставлено почти 17 гектаров земли для строительства промышленных, коммерческих, социальных и транспортных объектов в рамках МаИП. Благодаря этому появятся новые рабочие места для горожан. Общая площадь возводимой недвижимости превысит 245 тысяч квадратных метров», — рассказал Владимир Ефимов.

Два земельных участка общей площадью свыше 11 гектаров выделили под создание производственных предприятий.

«Предоставление земельных участков без торгов и по льготной ставке один рубль в год — одна из ключевых мер поддержки индустриального строительства, которую мы реализуем в соответствии с распоряжением Сергея Собянина. В рамках МаИП на западе столицы возведут производственно-логистический комплекс пищевой промышленности и предприятие по выпуску компонентов уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий. Оно будет поставлять городу продукцию по офсетному контракту», — отметил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Договоры аренды земельных участков заключили с инвесторами на пять лет. За это время предприниматели должны построить и ввести объекты в эксплуатацию.

Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман отметил, что для строительства объектов образования инвесторам предоставили два участка в Солнцеве площадью более 0,7 гектара и 1,2 гектара. Так, на улице Матросова возведут детский сад на 350 мест, а на Родниковой улице — дошкольное учреждение для 200 воспитанников. Общая площадь зданий превысит 13 тысяч квадратных метров.

В Раменках для строительства центра дополнительного образования город выделил 0,46 гектара земли. Здесь воспитанникам центров содействия семейному воспитанию и коррекционных школ будут помогать с обучением и адаптацией.

В Ново-Переделкине 0,63 гектара предоставили для расширения спортивного кластера «Арктика», на территории которого расположены ледовые арены, футбольные поля, тренажерные залы, бассейн, беговые дорожки, баскетбольная площадка и другие объекты.

МаИП — это особый статус, который могут получить инвесторы для строительства объектов, необходимых для развития городской инфраструктуры и создания рабочих мест. Это могут быть производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, коммерческие и другие предприятия. Для их возведения город предоставляет участки в аренду сроком на пять лет.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что с начала года для реализации МаИП инвесторам предоставили около 220 гектаров земли. Это почти в два раза больше, чем за аналогичный период 2023-го.

https://www.mos.ru/news/item/144952073/

