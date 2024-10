«Вызовы цифровизации и новые университетские решения»: первый форум ДПО пройдет в НИУ ВШЭ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

1-й Московский форум дополнительного образования «Вызовы цифровизации и новые университетские решения» состоится 14–16 ноября 2024 года в Центре культур ВШЭ на Покровском бульваре. Это событие станет крупнейшим в России в сфере дополнительного профессионального образования (ДПО). Представители вузов, государства и бизнеса обсудят актуальные тренды, передовые методики обучения и технологичные решения, предлагаемые в этой сфере. Программа включает более 50 мероприятий по 10 тематическим трекам. В рамках форума также пройдет выставка цифровых решений в EdTech. В центре внимания участников — актуальные вопросы дополнительного образования взрослых. Здесь будут обсуждаться различные аспекты цифровизации ДПО: актуальные разработки и образовательные решения, кейсы вузов и EdTech-компаний, результаты исследований, современные направления развития и подходы к организации ДПО, особенности бизнес-образования и развития непрерывного образования в креативных индустриях, сфере ИТ, медицине, сельском хозяйстве и др. Мероприятия организуют в разнообразных форматах: панельные дискуссии, TED, круглые столы, секции докладов, кейс-сессии, мастер-классы, мировое кафе, открытый микрофон. Эксперты Вышки презентуют цифровую экосистему ДПО НИУ ВШЭ и различные инновационные образовательные решения для дополнительного образования взрослых. Также состоятся пленарные заседания и актуальные для сферы ДПО тематические треки: «Государственная политика и новые решения в ДПО»; «Цифровая трансформация ДПО»; «Качество ДПО»; «Продуктовый подход и маркетинг в ДПО»; «ИИ и анализ данных в непрерывном образовании»; «Современное бизнес-образование: потребности рынка и роль бизнес-школ»; «ДПО для здравоохранения: традиции и новации»; «ДПО как цифровая образовательно-индустриальная среда для дизайн-проектов и креативных стартапов»; «ДПО для агротеха»; «Дизайн и организация программ ДПО». Будут организованы мастерские по программе повышения квалификации «ДПО: цифровизация и новые образовательные решения» с выбором одного из профилей — по искусственному интеллекту, цифровой трансформации, маркетингу и педагогическому дизайну программ ДПО. Важной частью форума станет выставка цифровых решений для ДПО от EdTech-компаний, вузов и корпоративных университетов. Экспоненты выставки — ведущие компании и эксперты EdTech-индустрии, которые продемонстрируют цифровые продукты и сервисы для сферы ДПО и непрерывного образования: современные системы управления учебным процессом и разработки учебного контента, интерактивные сервисы, нейросети, CRM и BI-системы, маркетплейсы и др. Участники получат отличную возможность познакомиться с востребованными EdTech-проектами, а также установить деловые контакты. Помимо деловой части, форум предлагает культурную программу с экскурсиями по НИУ ВШЭ и нетворкинг.

Андрей Лавров, старший директор НИУ ВШЭ: — Сегодня развитие университетского ДПО становится стратегически важной задачей с учетом текущего состояния рынка труда и демографической структуры нашего общества. Дефицит квалифицированных кадров, скорость технологических изменений, повсеместное распространение технологий искусственного интеллекта — все это ставит перед университетами колоссальные вызовы. Высшая школа экономики как один из национальных лидеров в ДПО начала искать ответы на эти вызовы, и одним из них стала цифровизация нашей системы образования для взрослых. В короткий срок мы смогли создать цифровую экосистему управления всеми процессами в ДПО и не останавливаемся на достигнутом, продолжаем развитие этой системы. Этот опыт в сочетании с серьезной экспертностью в сфере организации образовательного процесса позволяет нам создать площадку для обмена опытом, поиска технологичных и оптимальных решений для организации и реализации программ дополнительного образования в вузах. Это первое подобное масштабное событие для российского ДПО, и мы уверены в его актуальности и практической пользе.

https://www.hse.ru/news/edu/970922927.html

