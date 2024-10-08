«Вызовы цифровизации и новые университетские решения»: первый форум ДПО пройдет в НИУ ВШЭ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

1-й Московский форум дополнительного образования «Вызовы цифровизации и новые университетские решения» состоится 14–16 ноября 2024 года в Центре культур ВШЭ на Покровском бульваре. Это событие станет крупнейшим в России в сфере дополнительного профессионального образования (ДПО). Представители вузов, государства и бизнеса обсудят актуальные тренды, передовые методики обучения и технологичные решения, предлагаемые в этой сфере.

Программа включает более 50 мероприятий по 10 тематическим трекам. В рамках форума также пройдет выставка цифровых решений в EdTech. В центре внимания участников — актуальные вопросы дополнительного образования взрослых. Здесь будут обсуждаться различные аспекты цифровизации ДПО: актуальные разработки и образовательные решения, кейсы вузов и EdTech-компаний, результаты исследований, современные направления развития и подходы к организации ДПО, особенности бизнес-образования и развития непрерывного образования в креативных индустриях, сфере ИТ, медицине, сельском хозяйстве и др.

Мероприятия организуют в разнообразных форматах: панельные дискуссии, TED, круглые столы, секции докладов, кейс-сессии, мастер-классы, мировое кафе, открытый микрофон.

Эксперты Вышки презентуют цифровую экосистему ДПО НИУ ВШЭ и различные инновационные образовательные решения для дополнительного образования взрослых.

Также состоятся пленарные заседания и актуальные для сферы ДПО тематические треки:

«Государственная политика и новые решения в ДПО»;

«Цифровая трансформация ДПО»;

«Качество ДПО»;

«Продуктовый подход и маркетинг в ДПО»;

«ИИ и анализ данных в непрерывном образовании»;

«Современное бизнес-образование: потребности рынка и роль бизнес-школ»;

«ДПО для здравоохранения: традиции и новации»;

«ДПО как цифровая образовательно-индустриальная среда для дизайн-проектов и креативных стартапов»;

«ДПО для агротеха»;

«Дизайн и организация программ ДПО».

Будут организованы мастерские по программе повышения квалификации «ДПО: цифровизация и новые образовательные решения» с выбором одного из профилей — по искусственному интеллекту, цифровой трансформации, маркетингу и педагогическому дизайну программ ДПО.

Важной частью форума станет выставка цифровых решений для ДПО от EdTech-компаний, вузов и корпоративных университетов. Экспоненты выставки — ведущие компании и эксперты EdTech-индустрии, которые продемонстрируют цифровые продукты и сервисы для сферы ДПО и непрерывного образования: современные системы управления учебным процессом и разработки учебного контента, интерактивные сервисы, нейросети, CRM и BI-системы, маркетплейсы и др.

Участники получат отличную возможность познакомиться с востребованными EdTech-проектами, а также установить деловые контакты.

Помимо деловой части, форум предлагает культурную программу с экскурсиями по НИУ ВШЭ и нетворкинг.