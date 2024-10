«Аргонавты-2024»: более четырехсот студентов и школьников подали заявки на участие в журналистском конкурсе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Всероссийский студенческий конкурс журналистского мастерства им. Александра Горюнова «Аргонавты» закончил принимать работы участников. В этом году на участие в нем заявлено 414 медиапроектов из 34 городов России.

В студенческую секцию подано 245 заявок, в школьную – 128. В третью секцию, «Арт-журналистику», подано 40 заявок. Работы принимались сразу в нескольких номинациях.

В школьной секции следующие номинации: пресса; телевизионная журналистика; радиожурналистика; фотожурналистика; мультимедийный проект. В студенческой секции: печать; телевизионная журналистика; радиожурналистика; фотожурналистика; мультимедийный проект. В отдельной номинации «АРТ-журналистика» им. Юлии Бармаевой принимались работы, сделанные о культуре и о людях культуры.

— Мы проводим этот конкурс тринадцатый год. И очень радует, что желающих участвовать в нем не становится меньше. Для нас это прежде всего означает, что студентов и даже школьников по-прежнему интересует профессия «Журналист». Мы видим, что ребятам небезразлична жизнь страны, жизнь отдельных людей, яркие личности. Я уверена, что многие победители «Аргонавтов» станут со временем гордостью этой профессии. Мы уже начали проверять присланные работы. И, могу сказать, что среди них почти нет дежурных, шаблонных, — отметила Ольга Дмитриевна Журавель, д-р филол.наук, руководитель направления «Журналистика» в НГУ.

Победители и призеры конкурса получат приглашение стать участниками «Школы Аргонавтов», которая пройдет 28-29 октября 2024 года в «Точке кипения — Новосибирск» и в НГУ. Это мероприятие станет площадкой для обмена опытом, получения новых знаний и навыков. Завершится Школа награждением победителей конкурса.

— Еще в школе я участвовала в «Аргонавтах». Подавала заявку в номинации «Пресса», подноминации «Интервью» и заняла третье место со своей работой на тему, связанную с зоозащитой. Мне вручили почетную грамоту, которую я впоследствии смогла приложить в творческое портфолио при поступлении на направление «Журналистика» в НГУ. В этом году я подала заявку во второй раз, только уже в студенческой секции. В нее вошли мои видеосюжеты о Кроноцком государственном заповеднике, которые я сняла во время прохождения летней практики. В номинации «Мультимедийный проект» мы с командой подали нашу коллективную работу с лонгридом о детских лагерях. По итогам конкурса я хочу посмотреть на то, как со времен моей школы изменились современные веяния журналистики, что делают нынешние школьники, как это можно сравнить с тем, что было раньше, посмотреть, как сейчас студенты себя проявляют и на чем делают акценты в своих работах, — поделилась мыслями о конкурсе этого года студентка четвертого курса направления «Журналистика» НГУ Елизавета Эльстер.

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/argonavty-2024-bolee-chetyrekhsot-studentov-i-shkolnikov-podali-zayavki-na-uchastie-v-zhurnalistskom/

