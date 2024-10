Source: MIL-OSI Russian Language News

Сегодня день рождения у президента Российской Федерации Владимира Путина. Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого поздравляет руководителя нашего государства и благодарит за постоянное внимание к науке и высшему образованию в стране, заботу о студентах, преподавателях и учёных.

Указом Президента РФ 2021 год был объявлен Годом науки и технологий, что стало катализатором многих успешных проектов и начинаний. Учёные получили новый импульс к исследовательской работе, почувствовав поддержку и заинтересованность государства в результатах их труда. Чтобы развить и укрепить достигнутые результаты, Президент России объявил период с 2022 по 2031 год Десятилетием года науки и технологий. Государство активно содействует привлечению талантливой молодёжи в сферу исследований и разработок, участию учёных в решении важнейших задач развития общества и страны. Мы ценим это внимание и видим, как оно положительно влияет на деятельность и нашего университета, и высшей школы в целом.

В феврале 2024 году Владимир Путин поздравил Политехнический университет со 125-летием. Глава государства отметил: Сегодня, как и прежде, ваш вуз является одним из признанных лидеров подготовки инженерных, управленческих, научных кадров. Специалисты, закончившие легендарный Политех, обладают современными знаниями и трудятся в ключевых отраслях экономики, в сфере передовых технологий. Убеждён, что профессорско-преподавательский коллектив, студенты, аспиранты, выпускники и впредь будут беречь и приумножать замечательные традиции предшественников, своими успехами во славу России поддерживать высокий престиж родной alma mater .

Уважаемый Владимир Владимирович! Ваши лидерские качества, профессионализм и преданность стране внушают глубокое уважение и гордость. Вы служите примером для многих, и ваш труд на благо нашей Родины неоценим.

Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и высоких достижений.

