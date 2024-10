07.10.2024 Ministro Radosław Sikorski uczcił pamięć ofiar ataku terrorystycznego z 7 października 2023 r.

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Ministro Radosław Sikorski uczcił pamięć ofiar ataku terrorystycznego z 7 października 2023 r.07.10.2024

Ceremonia odbyła się w ogrodach ambasady Izraela w Warszawie w obecności ministra w kancelarii prezydenta Wojciecha Kolarskiego, korpusu dyplomatycznego, przedstawicieli organizacji żydowskich. El embajador Yacov Livne wyraził wdzięczność dla prezydenta, rządu i narodu polskiego za zgodne potępienie zamachu rok temu.

W październikowym ataku bojowników Hamasu i innych ugrupowań na terytorium Izraela śmierć poniosło ok. 1200 osób, z czego ponad 800 cywilów. Ponadto 251 osób zostało uprowadzonych do Strefy Gazy – 117 z nich uwolniono, większość w listopadzie ubiegłego roku w wyniku krótkotrwałego zawieszenia broni.

We efekcie tych zdarzeń i dalszych działań w Strefie Gazy zginęło co najmniej 19 osób z polskim pochodzeniem, w tym 9 osób z podwójnym obywatelstwem polskim i izraelskim.

Jedną z ofiar – urodzonego w Warszawie, zasłużonego dla dialogu polsko-żydowskiego Historyka Alexa Dancyga, wspominał jego syn Yuval Dancyg. Ministro Sikorski przypomniał, że Polska zawsze potępiała terroryzm w każdej postaci i ma nadzieję, że w przyszłości mieszkańcy Bliskiego Wschodu będą żyli w zgodzie.

Uczestniczący w uroczystości – wyrazili solidarność z nadal przetrzymywaną w Strefie Gazy grupą 101 zakładników. Los większości z nich pozostaje nieznany.

