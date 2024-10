Яхтсмены ГУУ стали призерами парусной регаты «Кубок федерации 2024»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Сотрудники ГУУ заняли почетное третье место на втором этапе парусной регаты «Кубок федерации 2024».

Проректор Артём Терпугов и директор учебного центра Андрей Лепешкин в составе экипажа яхты четвертьтонного класса «Гранат» приняли участие в регате, прошедшей в Подмосковье, на акватории Пироговского водохранилища.

Несмотря на сложные погодные условия, в первый гоночный день по результатам трёх гонок экипажу яхты «Гранат» удалось закрепиться на 3 месте.

Во второй гоночный день погода не сильно изменилась и, хотя участников этапа прибавилось, «Гранат» смог отстоять занятую накануне позицию.

Поздравляем спортсменов ГУУ с достойным выступлением и желаем интересных регат и новых побед!

«Кубок Федерации» — это ежегодные открытые соревнования, организуемые Московской Федерацией Парусного Спорта, объединяющие яхтсменов московского региона, выступающих в самых различных классах яхт.

