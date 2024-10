Центр компетенций ГУУ приглашает на мастер-класс «Конфликтовать нельзя молчать»

Source: MIL-OSI Russian Language News

17 октября в Точке кипения ГУУ состоится мастер-класс «Конфликтовать нельзя молчать», организованный Центром оценки и развития управленческих компетенций университета.

Участникам расскажут, как не бояться конфликтов, а использовать их для укрепления отношений, научат защищать свои границы, распознавать скрытые манипуляции и решать любые споры без лишнего стресса.

Основные блоки мастер-класса:

Как понять, что начинается конфликт, и что с этим делать.

Эффективные стратегии поведения – как выбрать подходящий способ в зависимости от ситуации.

Как правильно говорить о своих чувствах и проблемах, не превращая диалог в ссору.

Как быстро определить, если тобой манипулируют, и что делать в таких случаях.

В формате 20% теории и 80% практики участники будут тренироваться на примерах из жизни, разыгрывать конфликтные ситуации, получать советы и обратную связь.

Собравшиеся научатся защищать себя в любых спорах, предотвращать конфликты и не допускать, чтобы они разрушали отношения, а также оставаться спокойным и решительным даже в напряжённых ситуациях.

Спикеры:

Лиана Иосава – Product manager в Т-банке, экс-product owner HH и Севергрупп, 5+ лет в управлении и ведении переговоров. MIPT alumni.

Дмитрий Черских – Руководитель проектов AI в Axenix, лучший учитель физики Москвы 2021 года и участник московского набора ФБЛ. MIPT alumni.

Мастер-класс будет полезен всем студентам, кто хочет научиться уверенно вести себя в конфликтных ситуациях, будь то в учебе, на работе или в личной жизни.

Ждем всех желающих 17 октября с 14:00 до 17:00 в залах Динамикс и Олимпия Точки кипения ГУУ.

Для участия необходима предварительная регистрация.

