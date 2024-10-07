Финансовые новости: 07.10.2024, 14-14 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков ценной бумаги RU000A0JT6B2 (ВЭБ.РФ 19).

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

07.10.2024 14:14

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 07.10.2024, 14-14 (мск) изменены значения нижней границы ценового коридора (до 97.82) и диапазона оценки рыночных рисков (до 949.22 руб., эквивалентно ставке 7.5 %) ценной бумаги RU000A0JT6B2 (ВЭБ.РФ 19)

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