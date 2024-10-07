Финансовые новости: О вступлении в силу новой редакции Части III. Секция рынка РЕПО Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Участникам торгов
ПАО Московская Биржа
Информируем, что 14 октября 20243 года определено датой вступления в силу Части III. Секция рынка РЕПО Правил проведения торгов на фондовом рынке, рынке депозитов и рынке кредитов Публичного акционерного общества “Московская Биржа ММВБ-РТС”, утвержденных решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа от 7 августа 2024 года (Протокол № 5).
Текст Правил торгов размещен на странице Московская Биржа | Рынки (moex.com).
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