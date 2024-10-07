Финансовые новости: Откреплённая подпись для отчётов валютного и фондового рынков, рынка ДКО

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Вниманию пользователей отчётов на валютном, фондовом рынках, рынке ДКО.
Сообщаем вам, что переход на рассылку отчётов по итогам торгов и клиринга с откреплённой подписью будет осуществлён с 14 октября 2024 г. в следующих системах:
- Валютного рынка и рынка драгоценных металлов,
- Фондового и денежного рынков,
- Рынка депозитно-кредитных операций.
Информация об особенностях обработки отчётов с откреплённой подписью приведена ниже.
Файлы отчётов будут помещаться в зашифрованный zip-архив, с расширением *.zip.p7e
Например: MC00123_EQM06_00T_141220_099999999.zip.p7e
Архив потребуется расшифровать средствами АПК Validata и разархиваровать.
Внутри архива будет содержаться отчёт в формате XML (*.xml) в открытом виде, и парный к нему файл откреплённой ЭП с расширением *.p7d
Например:
MC00123_EQM06_00T_141220_099999999.xml
MC00123_EQM06_00T_141220_099999999.xml.p7d
Для проверки ЭП в утилиту проверки надо передать пару файлов – сам отчёт и файл подписи *.p7d.
Данные в отчёте доступны для просмотра и обработки сразу, до проверки ЭП.
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