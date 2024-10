Финансовые новости: Откреплённая подпись для отчётов валютного и фондового рынков, рынка ДКО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Вниманию пользователей отчётов на валютном, фондовом рынках, рынке ДКО.

Сообщаем вам, что переход на рассылку отчётов по итогам торгов и клиринга с откреплённой подписью будет осуществлён с 14 октября 2024 г. в следующих системах:

Валютного рынка и рынка драгоценных металлов,

Фондового и денежного рынков,

Рынка депозитно-кредитных операций.

Информация об особенностях обработки отчётов с откреплённой подписью приведена ниже.

Файлы отчётов будут помещаться в зашифрованный zip-архив, с расширением *.zip.p7e

Например: MC00123_EQM06_00T_141220_099999999.zip.p7e

Архив потребуется расшифровать средствами АПК Validata и разархиваровать.

Внутри архива будет содержаться отчёт в формате XML (*.xml) в открытом виде, и парный к нему файл откреплённой ЭП с расширением *.p7d

Например:

MC00123_EQM06_00T_141220_099999999.xml

MC00123_EQM06_00T_141220_099999999.xml.p7d

Для проверки ЭП в утилиту проверки надо передать пару файлов – сам отчёт и файл подписи *.p7d.

Данные в отчёте доступны для просмотра и обработки сразу, до проверки ЭП.



+7 (495) 363-3232

PR@moex.com Контактная информация для СМИ+7 (495) 363-3232

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.moex.com/n73789

MIL OSI