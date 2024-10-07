Финансовые новости: Мелочь на обмен: стартует «Монетная неделя»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Обменять накопившуюся мелочь на бумажные деньги можно теперь не только в банках, но и в сетевых магазинах. Кроме того, в отделениях банков мелочь можно положить на счет.

В мероприятии примут участие около 4000 подразделений 159 банков и более 3500 торговых точек. Подробная информация об условиях и адресах участников — на сайте монетнаянеделя.рф.

Во время весенней акции, которая проходила с 20 мая по 2 июня, жители страны принесли в банки более 31 млн монет. Всего люди вернули в оборот 135 млн рублей.

Фото на превью: Wolfetta / Shutterstock / Fotodom