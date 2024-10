Фестиваль туризм: новые задачи для медиаволонтёров Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Санкт-Петербурге прошёл международный День туризма. Масштабная мультимедийная экспозиция «Путешествие в Петербург», представленная на Дворцовой площади комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга, дала возможность жителям и гостям города совершить путешествие во времени.

По традиции медиаволонтёрами фестиваля стали студенты направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» Высшей школы медиакоммуникаций и связей с общественностью Гуманитарного института СПбПУ. Это стало возможным благодаря многолетнему плодотворному сотрудничеству ВШМиСО с комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга.

Студенты профильного направления подготовки получили возможность приобрести ценный опыт в области событийного PR. Администрация города смогла привлечь лучших студентов для реализации проектов по развитию туристической инфраструктуры и популяризации региональных достопримечательностей. Студенты ВШМиСО осуществляли PR-задачи как внутри павильона, где были размещены десять интерактивных инсталляций и зоны-сюрпризы от партнеров мероприятия, так и на Дворцовой площади, где также расположились интерактивные медиа-кубы с 3D-изображениями.

Политехники не только сопровождали работу локаций, интервьюировали жителей и гостей города, а также проводили социологическое исследование в рамках плана работы Центра исследований социальных коммуникаций ВШМиСО. Опрос посвятили вопросам идентичности на микро- и макроуровне, внутреннего туризма и восприятия исторического наследия родины. Первые результаты исследования показывали, что более 90 % респондентов убеждены, что путешествия внутри страны помогают лучше понять её. Среди наиболее привлекательных направлений, помимо Москвы и Санкт-Петербурга, респонденты отметили Краснодарский край и Калининградскую область.

«Медиаволонтёрство на фестивале туризма стало для меня бесценным опытом, который позволил применить уже имеющиеся навыки в медиасфере, а также внести свой вклад в продвижение такого масштабного культурного события нашего города, — рассказала студентка 3 курса Айа Климачева. — Очень приятным моментом для всей команды стала новость о том, что наши видеоматериалы были использованы в ролике, который вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский разместил у себя в телеграм-канале».

