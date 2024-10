Учёные «Роснефти» – лауреаты премии Правительства РФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Фото: пресс-служба Правительства Российской Федерации

Ученые ВНИИНП (входит в научно-проектный блок «Роснефти») награждены премией Правительства Российской Федерации 2022 года в области науки и техники для молодых ученых*. Награда присуждена за создание линейки материалов и катализаторов защитного слоя для процессов гидроочистки при производстве товарных топлив.

«Роснефть» уделяет особое внимание разработке современных технических решений и внедрению инноваций во всех сферах деятельности для повышения конкурентоспособности Компании.

Разработанные специалистами Института материалы предназначены для удаления и конверсии различных сырьевых примесей и обеспечивают повышение энерго- и ресурсоэффективности процесса гидроочистки. Новые продукты превосходят лучшие импортные аналоги.

На Опытно-промышленном производстве ООО «НЗК» в период 2021-2022 гг. произведено более 29 тонн материалов и катализаторов защитного слоя, которые загружены и эксплуатируются на 8 установках гидроочистки НПЗ «Роснефти». В 2023 год к загрузке запланировано более 15 тонн катализаторов на НПЗ Компании.

Производство разработанной линейки новых материалов и катализаторов защитного слоя базируется на использовании отечественных сырьевых компонентов и может быть организовано на катализаторных заводах Компании.

* Согласно положению о конкурсе, возраст соискателей, кроме научного руководителя авторского коллектива молодых ученых, не должен превышать 35 лет на момент выдвижения работы на соискание премии.

Справка: Всероссийский научно-исследовательский институт по переработке нефти (ВНИИ НП) – ведущая научная организация в области разработки технологий, катализаторов, методов анализа нефтепродуктов, метрологии, стандартизации и экологии в нефтеперерабатывающей промышленности России.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

28 декабря 2022 г.

