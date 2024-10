С помощью ученых НИУ ВШЭ и Сбера преподаватели смогут повысить качество онлайн-обучения

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ученые Центра искусственного интеллекта НИУ ВШЭ и исследователи Лаборатории искусственного интеллекта Сбербанка научились определять вовлеченность участников онлайн-мероприятий. Метод, основанный на анализе видео лица, помогает выявить, насколько слушатель заинтересован в материале. Научная статья о проведенном исследовании опубликована в рамках Международной конференции по искусственному интеллекту в образовании — AIED 2024. НИУ ВШЭ и Сбер разработали персонализированную модель. Программа может подстроиться под каждого присутствующего на онлайн-встрече и оценить степень его вовлеченности в происходящее. Для этого участнику будет достаточно прислать несколько коротких видео — до 30 секунд, по которым система сможет определить, где человек скучает, а где внимательно слушает лекцию.

«Оценка вовлеченности аудитории приобрела особую актуальность во время пандемии COVID-19, когда дистанционное обучение стало массовым. При таком способе подачи образовательного материала преподавателям сложно понять, слушает ли их аудитория с интересом или отвлекается. Предложенный учеными метод решает эту проблему, повышая качество и эффективность онлайн-обучения», — комментирует один из авторов статьи, аспирант НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Егор Чураев. Новая модель также может быть полезна компаниям, которые развиваются в сфере онлайн-образования, и преподавателям, которые смогут проанализировать свое выступление и повысить качество донесения информации до слушателей. Точность метода достигает 90%, в то время как аналогичные программы без персонализации дают результат в диапазоне от 60 до 80%. Этого удалось достичь благодаря персонализации и использованию эффективных нейросетевых моделей анализа изображений лиц на основе архитектур EfficientNet и MobileNet. Система дает возможность анализировать видео прямо на устройстве слушателя, не передавая персональную информацию на удаленный вычислительный сервер. Кроме того, она может быть интегрирована в программное обеспечение популярных сервисов видео-конференц-связи.

