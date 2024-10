Сызранский НПЗ завершил монтаж основного оборудования на установке производства серы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Сызранский НПЗ, который входит в нефтеперерабатывающий блок «Роснефти», завершил монтаж реакторов, ресиверов и печи дожига газов на установке производства элементарной серы. Новое оборудование изготовлено российскими предприятиями. Высота реактора составляет 12 метров, вес – около 36 тонн, диаметр – более 3,5 метров. Ресивер имеет высоту 13 метров и массу – 14 тонн.

«Роснефть» реализует масштабную программу по модернизации своих НПЗ в России. С начала реализации программы уже инвестировано более 900 млрд рублей, завершены проекты строительства/реконструкции 23 основных установок и комплексов нефтепереработки, что позволило Компании существенно увеличить выпуск бензина и дизельного топлива 5-го класса и полностью обеспечить потребности внутреннего рынка.

Установка производства элементарной серы позволит утилизировать сероводородсодержащий газ, который образуется в технологических процессах нефтепереработки. При работе установки будет использоваться окислительный метод Клауса. Технология обеспечит общую степень утилизации сероводорода на уровне не менее 99,8%.

Комплекс установки производства элементарной серы строится на Сызранском НПЗ в рамках программы модернизации совместно с объектами комплекса каталитического крекинга FCC, запуск которого позволит предприятию значительно увеличить объемы производства высокооктановых бензинов.

Справка: АО «Сызранский НПЗ» выпускает широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов – автомобильные бензины и дизельное топливо высшего экологического класса, низкосернистое судовое топливо RMLS 40 Э II, сжиженные углеводородные газы, нефтебитумы и др. На предприятии продолжается реализация масштабной программы модернизации с целью дальнейшего увеличения глубины переработки и выхода светлых нефтепродуктов, а также максимально эффективного использования вторичных процессов для повышения выпуска высокомаржинальных нефтепродуктов.

