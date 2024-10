Студенты Экономического факультета НГУ получили стипендии в рамках программы «Инвестиции в будущее»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

230 студентов из России и Казахстана получили стипендиальные свидетельства от организаций финансового рынка и в течение учебного года будут получать по 10 тыс. рублей в месяц. Среди них — три студента Экономического факультета НГУ — Вячеслав Лебеденко, Никита Хачатурян и Мария Трегуб. II Торжественная церемонию вручения Стипендиальных свидетельств студентам прошла в конце сентября в Москве. Студенты НГУ принимали в ней участие в режиме онлайн-конференции.

В программе «Инвестиции в Будущее» на 2024–2025 учебный год участвуют 113 вузов и ссузов, фонд программы составил 28 млн рублей. Стипендиальный совет на конкурсной основе выбрал 230 получателей, 28 из которых назначены именные стипендии, в честь известных учёных, педагогов, государственных и общественных деятелей. Среди учредителей стипендий банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, промышленные предприятия и организации гуманитарного профиля.

По результатам голосования стипендии назначены:

Вячеславу Лебеденко — студенту 1 курса магистратуры Экономического факультета, направление «Инновационное предпринимательство и менеджмент». Учредитель стипендии – «Компания Брокеркредитсервис».

Никите Хачатуряну — студенту 4 курса Экономического факультета, направление «Экономика». Учредитель стипендии – «Компания Брокеркредитсервис».

Марии Трегуб — студентке 4 курса Экономического факультета, направление «Экономика». Учредитель стипендии – «Компания Брокеркредитсервис»

— В прошлом году я стала стипендиатом Совета финансового рынка, в этом году представилась возможность подать заявку снова. Я совсем не ожидала, что стипендию одобрят второй год подряд, но, конечно, очень на это надеялась. Приятно ощущать себя частью большого комьюнити стипендиатов, поскольку преимущественно это люди, замотивированные на проведение интересных научных исследований и применение их на практике. В течение года мы поддерживали общение в общем чате, целеустремленность этих ребят мотивировала меня также идти вперед и не останавливаться на достигнутом. Получение стипендии в прошлом году поддерживало меня материально, часть я отложила на накопления, а часть потратила на путешествия. Но самое главное, что дала мне эта стипендиальная программа, — это уверенность в собственных силах, — рассказала Мария.

Формат был конкурсный. Условия были простыми: нужно было записать видеовизитку, рассказать в ней о своих увлечениях в области экономики, о своих достижениях и о том, чем конкурсанту поможет стипендия в случае её получения. Также нужно было написать мотивационное письмо.

— Мой трек научных работ непосредственно связан с финансовым рынком. Я начал с исследования существующих портфельных теорий и их применения на финансовом рынке, но, когда осознал несовершенство большинства из них, решил, что нужно углубляться в фундаментальный анализ. И здесь мне как раз в голову пришла идея текущей моей работы: исследование и прогнозирование рынка стали. В дальнейшем я планирую развиваться именно в этом направлении. Для меня участие в программе — возможность пообщаться с представителями финансового рынка, а также возможность сделать свой вклад в развитие финансового рынка в России. Я благодарен СФР и учредителям за предоставленную возможность и надеюсь их не подвести, — поделился эмоциями Никита.

Стипендиальная программа корпоративных и именных стипендий «Инвестиции в Будущее» учреждена в 2022 году по инициативе Совета финансового рынка, при поддержке Торгово-промышленной палаты и Евразийского экономического совета. Программа предназначена для материальной поддержки талантливых студентов и молодых учёных из вузов и ссузов ЕврАзЭС, СНГ. Оператор программы — Ассоциация «НП РТС», которая на безвозмездной основе оказывает учредителям юридическую и бухгалтерскую поддержку. Первая церемония вручения стипендиальных свидетельств состоялась в 2023 году.

https://www.nsu.ru/n/media/news/obrazovanie/studenty-ekonomicheskogo-fakulteta-ngu-poluchili-stipendii-v-ramkakh-programmy-investitsii-v-budushch/

