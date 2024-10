Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов представил в Совете Федерации мнение экспертов университета о проекте федерального бюджета. Никита Анисимов подчеркнул, что государство в полном объеме выполняет свои социальные обязательства, реализует национальные цели развития, обеспечивает всем необходимым вооруженные силы и оказывает поддержку участникам СВО и членам их семей. Кроме того, предложенный проект бюджета демонстрирует, что Россия перестала зависеть от нефтегазового экспорта. В Совете Федерации 7 октября состоялись парламентские слушания «О параметрах проекта федерального бюджета на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов». Экспертное заключение Высшей школы экономики представил ректор университета Никита Анисимов.

«Государство в полном объеме выполняет свои социальные обязательства перед гражданами, вкладывается в образование, науку, здравоохранение, технологический суверенитет — эти направления остаются приоритетами бюджета на ближайшие три года и заложены в национальные цели развития, сформулированные президентом», — подчеркнул он в своем выступлении. Конечно, в условиях конфронтации с недружественными странами бюджет не может быть исключительно социальным. «Все понимают, что сегодня главная задача — это обеспечить вооруженные силы всем необходимым, а также обеспечить максимальную поддержку участникам СВО и членам их семей», — отметил также ректор Вышки. Очень важно, что Россия фактически уже перестала быть страной, зависящей от экспорта углеводородов. Это та задача, над которой правительство билось много лет. «В результате сегодня во многом благодаря ситуации внешних шоков и быстрой перестройке структуры нашей экономики мы смогли значительно сократить свою зависимость от сырьевого экспорта, — полагает Никита Анисимов. — Таким образом, можно сказать, что санкции сделали нашу экономику только сильнее, устойчивее». В целом, по мнению экспертов Высшей школы экономики, представленный проект федерального закона о федеральном бюджете носит сбалансированный характер, учитывающий национальные приоритеты и задачи социально-экономического развития и отвечающий на стоящие перед страной вызовы. «А отдельные положения законопроекта, которые требуют доработки, будут скорректированы на этапе его рассмотрения парламентом», — резюмировал ректор ВШЭ.

https://www.hse.ru/news/expertise/970952643.html

