Сергей Карсека принял участие в Форуме «Алтай-Азия 2024»

С 3 по 5 октября 2024 года в городе Белокурихе Алтайского края проходил VI Международный образовательный форум «Алтай-Азия 2024: Евразийское образовательное пространство – новые вызовы и лучшие практики», в котором принял участие советник при ректорате ГУУ Сергей Карсека.

С 2012 года Форум является постоянно действующей дискуссионной площадкой для обсуждения актуальных вопросов развития образования в странах СНГ и БРИКС, взаимной трансляции лучшего опыта на Евразийском образовательном пространстве.

Программа мероприятия включала в себя экспертную панель, обсуждение по четырём трекам:

— Трансформация образования: прообраз будущих изменений;

— Навыки будущего (предпринимательство);

— Цифровой актив регионов;

— Интеграция в образовательном пространстве Большой Евразии: новые подходы и стратегии партнёрства.

Также в рамках Форума прошёл VI Съезд Ассоциации азиатских университетов и несколько воркшопов по актуальным темам.

Заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Константин Могилевский в своём приветствии к участникам Форума выразил уверенность в том, что Форум станет катализатором новых идей в сфере высшего образования.

Приветствие Губернатора Алтайского края Виктора Томенко зачитал его заместитель Юрий Абдуллаев.

Также свои приветствия участникам Форума направили директор Департамента международного сотрудничества Министерства науки и высшего образования Российской Федерации Ксения Тринченко, ответственный секретарь Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко, заместитель руководителя Федерального Агентства Россотрудничество Павел Шевцов и другие официальные лица.

В своём выступлении на экспертной панели заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации Ольга Петрова указала на необходимость развивать модели интеграционной коммуникации вузов и предприятий, правительств регионов.

Советник при ректорате ГУУ Сергей Карсека в ходе заседаний и дискуссий на Форуме обсудил с другими участниками вопросы повышения конкурентоспособности университетов в стратегически важных геополитических пространствах, формирования дружественной академической атмосферы, развития среды генерации новых знаний, инноваций, культурного и человеческого капитала через создание новых партнёрских связей, эффективной акселерации команд и идей. Свои слова он подтверждал, в том числе, результатами деятельности научно-образовательного консорциума «Евразийский сетевой университет».

Форум состоялся под эгидой Министерства науки и высшего образования РФ и Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО. Основными организаторами мероприятия выступили Алтайский государственный университет совместно с Российским университетом дружбы народов имени Патриса Лумумбы при поддержке Ассоциации Азиатских университетов, Университетского консорциума исследователей больших данных, Платформы университетского технологического предпринимательства.

