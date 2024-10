«Роснефть» совершенствует методы увеличения нефтеотдачи

Source: MIL-OSI Russian Language News

Специалисты «Тюменского нефтяного научного центра» (входит в научно-проектный блок «Роснефти») разработали программный модуль «РН-Газовые МУН»* для оценки эффективности газовых методов увеличения нефтеотдачи. Новый наукоемкий IT-продукт с помощью аналитических расчетов позволяет производить экспресс-оценку потенциального эффекта от закачки газа в пласт.

Цифровизация во всех областях деятельности – один из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2030». Акцент на внедрении цифровых технологий позволяет повысить эффективность и скорость принятия решений по всей производственной цепочке Компании.

Применение газовых методов актуально как для увеличения нефтеотдачи, так и для интенсификации добычи, сокращения выбросов парниковых газов и утилизации попутного нефтяного газа. Акцент на разработке собственных технологий и программных инструментов для прогнозирования эффективности газовых МУН позволяет Компании в кратчайшие сроки принимать наиболее рациональные проектные решения.

Программный модуль «РН-Газовые МУН» оценивает результаты газового воздействия и определяет эффективность добычи, используя ключевые геолого-физические параметры исследуемого пласта. Программа за считанные секунды выполняет экспресс-оценку геологических, технологических и инфраструктурных рисков применения газовых методов, осуществляет предварительный технико-экономический расчет эффективности применения различных технологий закачки попутного нефтяного газа и СО2 с учетом геологических особенностей эксплуатационных объектов.

Расчеты для десяти перспективных для применения технологии объектов Компании показали, что потенциальный прирост коэффициента извлечения нефти от внедрения газовых МУН в пересчете на суммарную дополнительную добычу составляет 238 млн тонн, что сопоставимо с открытием нового крупного нефтяного месторождения. Практическое применение «РН-Газовые МУН» в Компании позволит оперативно определять потенциал развития газовых методов и выбирать приоритетные производственные объекты для дальнейшей детальной проработки.

*-МУН – методы увеличения отдачи

Справка: ООО «Тюменский нефтяной научный центр» (ТННЦ) – один из крупнейших региональных центров в области геологии и разработки нефтяных, газоконденсатных и газовых месторождений. Основными направлениями деятельности центра являются исследования керна и пластовых флюидов, обработка и интерпретация данных сейсморазведки, петрофизическое и геологическое моделирование, управление запасами, проектирование и мониторинг разработки месторождений, сопровождение бурения скважин, выполнение инновационных проектов.

