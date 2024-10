«Роснефть» провела масштабный корпоративный забег «Энергия Жизни» в трех городах России

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Роснефть» провела серию корпоративных забегов «Энергия Жизни» в Москве, Тюмени и Самаре. В легкоатлетических соревнованиях приняли участие почти 1 200 сотрудников Компании и членов их семей.

Взрослые соревновались на трех дистанциях – 2,5 км, 5 км и 10 км. Для детей были подготовлены трассы на 500 метров. По итогам забегов среди разных возрастных категорий в соответствии с нормативами ГТО были отмечены 333 призера.

Победителей забега в Москве награждал российский самбист, обладатель Кубка России и Суперкубка мира по самбо Никита Клецков, лучших бегунов в Тюмени – бронзовый призер Чемпионата России по самбо Даниил Фахтулин. А в Самаре церемонию награждения победителей открыла победительница корпоративного творческого конкурса «Энергия талантов» Елена Павлова.

Легкоатлетические забеги привлекли множество болельщиков, поддерживавших спортсменов-нефтяников. На празднике спорта работали полевые кухни, а для самых маленьких участников – развлекательная площадка с аниматорами.

Поддержка массового и профессионального спорта, здорового образа жизни – одно из ключевых направлений социальной работы «Роснефти». В регионах присутствия Компания строит многофункциональные спортивные комплексы и площадки, ледовые арены, проводит массовые спортивные мероприятия по разным дисциплинам для детей и взрослых.

В рамках корпоративной программы «Энергия жизни» Компания проводит масштабную информационную и организационную работу по развитию массового спортивного движения среди сотрудников. В общекорпоративном спортивно-оздоровительном движении участвует более 106 тысяч работников Компании. Свыше 54 тысяч принимают участие в соревнованиях по различным видам спорта в общекорпоративных состязаниях и челленджах, в соревнованиях регионального и федерального уровней. Для работников организуются спортивные тренировки.

7 октября 2024 г.

