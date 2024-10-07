«Роснефть» открыла сеть ультрабыстрых зарядных станций в Московской области

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«Роснефть» открыла сеть ультрабыстрых зарядных станций для электромобилей на собственных заправочных комплексах в Московской области. На АЗС Компании установлены 27 зарядных станций мощностью 150 кВт, позволяющих зарядить батарею электромобиля до 80% всего за 20 минут. Оборудование поддерживает различные международные стандарты зарядок (CCS, CHAdeMO и Type2) и полностью соответствует международным требованиям.
Проект по развитию зарядной инфраструктуры в Московской области реализован совместно с компанией «Россети» в рамках подписанного соглашения на ПМЭФ 2021.
В настоящее время на автозаправочных комплексах «Роснефть» установлены 52 зарядных станции в Санкт-Петербурге вблизи Лахта-центра, Ленинградской, Московской, Липецкой, Воронежской областях, Краснодарском крае и Республике Бурятия.
Расширение линейки клиентских сервисов – одно из ключевых направлений розничного бизнеса НК «Роснефть». Компания планомерно развивает сопутствующий сервис. В настоящее время на заправочных комплексах под управлением «Роснефти» можно не только заправить и помыть автомобиль, но и выпить свежесваренный кофе, перекусить, приобрести товары в магазине или воспользоваться другими удобными сервисами.
Развитие зарядной инфраструктуры позволит водителям заряжать электромобили на разветвленной сети АЗС «Роснефть» на территории России. Компания продолжит дальнейшее развитие зарядной инфраструктуры на АЗС в соответствии с прогнозами спроса и развитием рынка электромобилей.
Департамент информации и рекламы
ПАО «НК «Роснефть»
16 декабря 2022 г.
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