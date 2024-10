«Роснефть» открыла сеть ультрабыстрых зарядных станций в Московской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Роснефть» открыла сеть ультрабыстрых зарядных станций для электромобилей на собственных заправочных комплексах в Московской области. На АЗС Компании установлены 27 зарядных станций мощностью 150 кВт, позволяющих зарядить батарею электромобиля до 80% всего за 20 минут. Оборудование поддерживает различные международные стандарты зарядок (CCS, CHAdeMO и Type2) и полностью соответствует международным требованиям.

Проект по развитию зарядной инфраструктуры в Московской области реализован совместно с компанией «Россети» в рамках подписанного соглашения на ПМЭФ 2021.

В настоящее время на автозаправочных комплексах «Роснефть» установлены 52 зарядных станции в Санкт-Петербурге вблизи Лахта-центра, Ленинградской, Московской, Липецкой, Воронежской областях, Краснодарском крае и Республике Бурятия.

Расширение линейки клиентских сервисов – одно из ключевых направлений розничного бизнеса НК «Роснефть». Компания планомерно развивает сопутствующий сервис. В настоящее время на заправочных комплексах под управлением «Роснефти» можно не только заправить и помыть автомобиль, но и выпить свежесваренный кофе, перекусить, приобрести товары в магазине или воспользоваться другими удобными сервисами.

Развитие зарядной инфраструктуры позволит водителям заряжать электромобили на разветвленной сети АЗС «Роснефть» на территории России. Компания продолжит дальнейшее развитие зарядной инфраструктуры на АЗС в соответствии с прогнозами спроса и развитием рынка электромобилей.

16 декабря 2022 г.

