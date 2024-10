«Роснефть» открыла научно-образовательный центр в Уфе

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Роснефть» открыла научно-образовательный центр на базе горно-нефтяного факультета Уфимского государственного нефтяного технического университета. Центр «Роснефть» – УГНТУ» оснащен новейшим оборудованием, часть из которого не имеет аналогов. Ежегодно здесь будут готовить более 800 студентов и аспирантов.

Крупный образовательный проект реализуется при участии Правительства Республики Башкортостан, Министерства науки и высшего образования России – учредителя УГНТУ.

При поддержке Компании в пятиэтажном корпусе горно-нефтяного факультета площадью 6 тыс. м2 была проведена комплексная модернизация. Здание оснащено передовым научным и учебным оборудованием, предназначенным, в том числе, для исследования керна и изучения трудноизвлекаемых запасов углеводородов.

В научно-образовательном центре созданы 15 образовательных кластеров, которые состоят из 26 профильных лабораторий (разведка и бурение; разработка и эксплуатация месторождений), 8 классов цифрового моделирования и 2 лабораторий техносферной безопасности.

В образовательном центре установлен современный буровой тренажер, на котором студенты смогут в виртуальной реальности проводить, в том числе капитальный ремонт скважин.

«Роснефть» – УГНТУ» открывает широкие возможности для магистров и аспирантов, которые выполняют научные исследования по актуальным для Компании направлениям, в том числе, в области трудноизвлекаемых запасов углеводородов и новых материалов, применяемых в бурении для повышения эффективности строительства скважин.

Научно-образовательное оснащение факультета позволяет студентам осваивать современную технику, лабораторное оборудование и программное обеспечение для формирования актуальных для Компании компетенций.

УГНТУ является «кузницей кадров» для нефтегазовой промышленности нашей страны и одним из главных поставщиков высококвалифицированных специалистов для предприятий «Роснефти», ведущих производственную деятельность в различных регионах России.

