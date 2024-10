«Роснефть» открыла крупное нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии

Source: MIL-OSI Russian Language News

Компания «Таас-Юрях Нефтегазодобыча», которая входит в нефтегазодобывающий комплекс НК «Роснефть», открыла крупное нефтегазоконденсатное месторождение на территории Республики Саха (Якутия). На баланс Государственной комиссии по запасам поставлены более 9,5 млрд м3 газа и более 1,5 млн тонн нефти. Новое месторождение получило название Кубалахское.

Повышение эффективности восполнения запасов является одним из ключевых элементов Стратегии «Роснефть-2030». Компания планирует восполнять не менее 100% добываемых углеводородов.

Кубалахское месторождение расположено в непосредственной близости от Среднеботуобинского месторождения, промышленную разработку которого также ведет «Таас-Юрях Нефтегазодобыча». Использование сопутствующей инфраструктуры повысит эффективность освоения запасов Кубалахского месторождения.

Результаты бурения скважины 1П Кубалахская позволили открыть не только новое месторождение, но и определили дальнейший объем геологоразведочных работ в данном регионе. Для изучения территории уже запланировано бурение 4-х поисково-разведочных скважин.

«Роснефть» силами дочернего предприятия «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» реализует масштабные геологоразведочные работы на территории Республики Саха. Высокая эффективность геологоразведочных работ (за три года открыто пять месторождений) достигается за счет применения инновационных технологий, комплексного подхода к ведению геологоразведочных работ, эффективного взаимодействия геологов «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и «РН-Эксплорейшн» со специалистами института «РН-КрасноярскНИПИнефть» (входят в структуру «Роснефти»).

Справка: «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» ведет деятельность на 11-ти лицензионных участках, расположенных на территории Республики Саха (Якутия). Предприятие занимается разработкой Центрального блока и Курунгского лицензионного участка Среднеботуобинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое входит в число самых крупных активов «Роснефти» в Восточной Сибири.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

22 декабря 2022 г.

