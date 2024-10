«Роснефть» открыла газозаправочные станции в Оренбургской области

Source: MIL-OSI Russian Language News

«Роснефть» в рамках реализации государственной программы по развитию газомоторного топлива открыла газозаправочные станции в Оренбургской области. Станции укомплектованы технологическим оборудованием отечественного производства.

На автомобильных газонаполнительных компрессорных станциях (АГНКС) природный газ поступает по газопроводу, далее его очистка, осушка и сжатие осуществляется в модуле компримирования. Максимальная производительность станции составляет 17 000 м3 газа в сутки.

Заправочные станции установлены в рамках инвестиционной программы «Ванкорское УТТ» (входит в «Роснефть») и переданы в эксплуатацию «Башнефть-Розница».

АГНКС предназначены для заправки транспорта природным газом (метаном). Преимуществами использования метана в качестве моторного топлива являются его экологичность и увеличение срока службы двигателя за счет отсутствия нагара в цилиндрах. Использование газомоторного топлива позволяет значительно снизить стоимость заправки автомобилей и повысить эффективность транспортных услуг.

Справка: ООО «Башнефть-Розница» – розничная сеть «Башнефти», насчитывающая 541 заправочную станцию в 15 регионах России. В 2022 году в управление ООО «Башнефть-Розница» переданы три АГНКС: одна в Удмуртии и две АГНКС в Оренбургской области.

