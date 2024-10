«Роснефть» и Министерство по туризму Удмуртии провели массовый автопробег на родину Чайковского

Source: MIL-OSI Russian Language News

При поддержке «Роснефти» и Министерства по туризму Удмуртии состоялся туристический автопробег на родину Петра Ильича Чайковского. В следующем году весь мир будет отмечать 185-летие со дня рождения великого русского композитора.

В рамках забега колонна из 100 автомобилей направилась от Дома Правительства в Ижевске к музею Чайковского в Воткинске. В усадьбе, где великий композитор родился и провел детство, для участников пробега была организована экскурсионная программа. Здесь гости могли погрузиться в атмосферу XIX века и познакомиться с дворянским бытом. Жемчужина музейной экспозиции старинный рояль, первый из известных сохранившихся роялей композитора.

Участники автопробега также приняли участие в церемонии приготовления чая в самоваре на шишках, старинных настольных играх, музыкальном квизе и гастрономическом мастер-классе. Для желающих сделать особенно запоминающиеся снимки работала стилизованная фотозона и выставка ретро-мотоциклов. Кульминацией путешествия на родину великого композитора стало шоу барабанщиков и театрализованное представление «Щелкунчик».

Автопробег стал очередной инициативой в рамках подписанного между НК «Роснефть» и Министерством по туризму Удмуртской Республики в области развития внутреннего туризма Меморандума о сотрудничестве, нацеленного на раскрытие туристического потенциала региона за счет использования развитой инфраструктурой розничной сети АЗС Компании (представлена в регионе автозаправочными станциями «Башнефти»).

В ходе пробега участники могли заехать на АЗС «Башнефть», чтобы заправить автомобили высококачественным и экологичным топливом и выпить ароматный кофе.

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по расширению внутреннего автомобильного туризма и нацелена на создание комфортных условий для путешественников. Развитие придорожного сервиса и повышение уровня клиентских услуг, предоставляемых на АЗС «Роснефти», является одним из приоритетных направлений деятельности Компании.

Справка: Розничная сеть НК «Роснефть» является крупнейшей в России по географическому покрытию и количеству станций, а бренд АЗС «Роснефть» – одним из лидеров в России по узнаваемости и качеству топлива. В общей сложности Компания управляет около 3000 автозаправочных станций. В Удмуртской Республике расположено 45 АЗС «Башнефть». «Роснефть» также подписала меморандумы о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма с Республикой Башкортостан, с Комитетом по туризму Москвы, Красноярским, Алтайским и Ставропольским краями, а также Архангельской, Самарской, Воронежской и Ульяновской областями. В Удмуртии также под совместным управлением «Роснефти» и китайской нефтехимической корпорацией Sinopec работает крупнейшее в регионе нефтедобывающее предприятие – «Удмуртнефть», обеспечивающее 60% добываемого в регионе углеводородного сырья.

