«Роснефть» задает вектор развития нефтегазохимического комплекса

«Роснефть» провела в Москве XV Научно-практическую конференцию «Актуальные задачи нефтегазохимического комплекса». Мероприятие объединило более 800 представителей промышленных, научно-исследовательских и проектных предприятий России, профильных ассоциаций, Министерства энергетики, аналитических и консалтинговых агентств. Организатором конференции выступил корпоративный научно-исследовательский и проектный институт ОАО «ВНИПИнефть».

Делегаты конференции рассмотрели текущее состояние отрасли, перспективы и возможности импортозамещения основных процессов нефтепереработки и нефтехимии, а также необходимость создания единого механизма, который позволил бы консолидировать возможности науки, бизнеса и производства для решения стоящих перед страной задач в достижении технологической независимости.

Докладчики рассказали об уникальном опыте по импортозамещению катализаторов, технологических решениях в производстве топлив для арктического региона, инновационных подходах к процессам переработки тяжелого нефтяного сырья и успешных проектах внедрения цифровых двойников на производстве. Также эксперты поделились опытом реализации проектов в области производства основных продуктов нефтегазохимии и процессов малотоннажной химии. Состоялась интересная дискуссия о стратегии развития инжиниринга для внедрения и отечественных технологий.

Особое внимание было уделено вопросам экологии и снижения влияния производства на окружающую среду, обозначенных в стратегии «Роснефть-2030». Специалисты проанализировали источники выделения углекислого газа на нефтеперерабатывающих предприятиях и определили наиболее перспективные с точки зрения объемов выделения и монетизации продуктов переработки и концентрирования. В частности, была предложена к рассмотрению технология сверхкритической деасфальтизации, позволяющая эффективно переработать и утилизировать нефтешламы, образующиеся на объектах добычи и переработки нефти.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

21 декабря 2022 г.

