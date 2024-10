«РН-Уватнефтегаз» завершил исследования краснокнижных птиц в Уватском районе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Компания «РН-Уватнефтегаз», которая входит в нефтедобывающий комплекс «Роснефти», подвела итоги реализации грантового проекта по сохранению биоразнообразия Тюменской области. В рамках проекта специалисты изучили состояние популяций редких и нуждающихся в охране видов птиц, занесенных в Красные книги Тюменской области и России.

Забота об окружающей среде – неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из ключевых принципов деятельности «Роснефти». Компания уже более 10 лет является участником Глобального договора ООН, подтверждая приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития.

Исследования и полевые работы ученые Тюменского государственного университета проводили в пределах приречной долины реки Иртыш на территории около 9 тысяч квадратных километров. На первом этапе исследований орнитологи собрали и проанализировали данные о редких и нуждающихся в охране видах птиц, на втором и третьем этапах – провели полевые работы для оценки количественного состояния популяций.

Сбор первичной полевой информации осуществлялся маршрутным методом, проводились фотосъемка птиц с использованием длиннофокусной оптики, цифровая запись голосов для определения видовой принадлежности, а также звуковая стимуляция. Подобных исследований в районе не производилось с конца прошлого столетия.

В ходе экспедиции ученые обнаружили представителей 70 видов птиц, относящихся к 10 отрядам, в том числе 11 редких и охраняемых видов. Среди них орлан-белохвост, большой кроншнеп, лебедь-шипун, скопа и другие.

Орнитологи проанализировали основные лимитирующие факторы жизнедеятельности для редких и исчезающих видов, и дали рекомендации по оптимизации природопользования, мест обитания и гнездования на исследуемой территории.

Ученые также разработали перечень мер по снижению отрицательного влияния на популяции редких видов птиц, среди которых ограничение промышленных работ в период гнездования (май-июнь), проведение биотехнических мероприятий по устройству искусственных гнездовий, порхалищ и галечников, охрана лесов от природных пожаров, регулирование численности хищных птиц, а также экологическое просвещение населения.

«Роснефть» реализует целый ряд программ по изучению и сохранению флоры и фауны в регионах своего присутствия. Более 20 проектов исследований редких животных, птиц и рыб, а также сохранение национальной культуры коренных малочисленных народов получили развитие с 2014 года.

Справка: «РН-Уватнефтегаз» занимается разведкой и разработкой группы месторождений, расположенных в Западной Сибири в Уватском районе Тюменской области. В состав Уватского проекта входят 19 лицензионных участков общей площадью более 25 тыс. км2. «РН-Уватнефтегаз» – один из крупнейших налогоплательщиков Тюменской области. В рамках действующего соглашения между НК «Роснефть» и регионом, предприятие активно поддерживает областные социальные программы и содействует развитию Уватского района.

