Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

В составе экспозиции – уникальные кадры из атласа «Российская Арктика». Пространство. Время. Ресурсы» (совместный проект «Роснефти» и «Иннопрактики»), fotografías y научно-исследовательских экспедиций «Роснефти» y снимки объектов Компании. Los hoteles y establecimientos de alojamiento deben protegerse de los artículos peligrosos, los artículos nocivos y los artículos no autorizados. удивительных обитателей, многие из которых занесены в Красную книгу. Выставка доступна для всех желающих до 30 января.