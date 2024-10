Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Новый детский сад «Ромашка» на 50 мест открыт в селе Старый Курдым Татышлинского района Республики Башкортостан. Финансирование строительства и технического оснащения обеспечила компания «Башнефть» в рамках Соглашения о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Республикой Башкортостан.

Одноэтажное здание площадью 700 м2 отвечает самым современным техническим требованиям. Для каждой возрастной группы предусмотрен отдельный блок. Все помещения оборудованы современной техникой и инвентарем. Спортивный и музыкальный залы полностью укомплектованы, в пищевом и медицинском блоках установлено современное оборудование. Уличная площадка поделена на игровую и спортивную зоны с травмобезопасным покрытием.

Объект полностью автономный – собственная котельная полностью обеспечивает нужды детсада и соседней школы. В новом дошкольном учреждении предусмотрена и насыщенная образовательная программа. Коллектив воспитателей сформирован из дипломированных специалистов.

Также при содействии «Башнефти» летом этого года введен в эксплуатацию новый детский сад на 220 мест в поселке Кушнаренково Республики Башкортостан. Двухэтажное здание площадью 4,2 тыс. м2 является важным социальным объектом в поселке с населением более 10 тысяч человек. Новый детсад разгрузил уже имеющиеся 4 учреждения дошкольного образования, которые были перегружены.

Всего с 2017 года «Башнефть» реализовала более 220 значимых социальных проектов в 49 районах и городах Республики Башкортостан.

Справка: «Башнефть» (входит в группу компаний «Роснефти») в 2022 году отмечает 90-летие с начала производственной деятельности. Компания ведет добычу и переработку нефти и газа, выпуск и реализацию нефтепродуктов и продуктов нефтехимии. Ключевые активы «Башнефти», включая нефтеперерабатывающий и нефтехимический комплексы, расположены в Республике Башкортостан. Соглашение о сотрудничестве между НК «Роснефть» и Республикой Башкортостан, направленное на развитие промышленных, финансовых и социальных программ в регионе, было продлено на XXV Петербургском международном экономическом форуме, который состоялся в июне 2022 года.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

28 декабря 2022 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/213019/

MIL OSI