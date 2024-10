Source: MIL-OSI Russian Language News

Примите участие в акции «Монетная неделя» с Банком «РОССИЯ»! Банк «РОССИЯ» присоединится ко Всероссийской акции «Монетная неделя — 2024». С 7 по 20 октября в Санкт-Петербурге и региональных отделениях Банка можно будет сдать в кассу монеты Банка России (ЦБ РФ) для зачисления на счета и вклады или обмена на банкноты без взимания комиссии. В Санкт-Петербурге обмен будет организован в кассе Головного офиса, в Центральном филиале — в кассах дополнительных офисов «Переведеновский», «Чистые пруды» и «Павловский посад». Подробнее об акции — на официальном сайте монетнаянеделя.рф.

