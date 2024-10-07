Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank –

Пресс-релизы и события

Примите участие в акции «Монетная неделя» с Банком «РОССИЯ»!

Банк «РОССИЯ» присоединится ко Всероссийской акции «Монетная неделя — 2024».

С 7 по 20 октября в Санкт-Петербурге и региональных отделениях Банка можно будет сдать в кассу монеты Банка России (ЦБ РФ) для зачисления на счета и вклады или обмена на банкноты без взимания комиссии.

В Санкт-Петербурге обмен будет организован в кассе Головного офиса, в Центральном филиале — в кассах дополнительных офисов «Переведеновский», «Чистые пруды» и «Павловский посад».

Подробнее об акции — на официальном сайте монетнаянеделя.рф.