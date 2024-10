Предприятия «Роснефти» удостоены высшей награды конкурса «100 лучших товаров России»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

В 2022 году высшая награда «Лидер качества» конкурса Программы «100 лучших товаров России» в номинации «Продукция производственно-технического назначения» присвоено трем предприятиям. Два из них – Саратовский НПЗ и Ангарский завод полимеров – входят в состав НК «Роснефть».

Приз «Лидер качества» присуждается производителю, стабильно выпускающему качественную и безопасную для потребителей продукцию или оказывающему качественные и безопасные услуги.

Высоких наград удостоена и продукция предприятий Компании: автомобильный бензин экологического класса К5 марки АИ-95-К5 «Евро 6» производства Саратовского НПЗ признан лауреатом конкурса и награжден почетным дипломом «Золотая сотня». Золотой знак и звание лауреата получили вспенивающийся полистирол и полиэтилен высокого давления производства Ангарского завода полимеров. Серебряным логотипом будут маркированы этилбензол технический и бензол нефтяной.

Обеспечение наивысших стандартов качества производимой продукции является главным приоритетом деятельности Компании. В 2018 году «Роснефть» первой в России приступила к производству бензина марки «Евро 6» с улучшенными экологическими характеристиками. Автомобильный бензин «Евро 6» содержит меньше серы, бензола и ароматических углеводородов, что способствует снижению коррозионной активности, приводит к уменьшению токсичности выхлопных газов.

Товарная продукция Ангарского завода полимеров служит основой для производства на российских предприятиях широкого спектра изделий. Этилбензол технический – применяется для производства стирола и используется в органическом синтезе. Бензол нефтяной – используют для получения синтетических каучуков, пластмасс, синтетических волокон, красителей, поверхностно-активных веществ (ПАВ) и лекарственных веществ. Полистирол вспенивающийся применяется для изготовления тепло- и звукоизоляционных плит, комплектующих деталей автомобилей, различных видов упаковки и строительных материалов. Полиэтилен высокого давления служит основой для выпуска различных видов пленки, используют в электроизоляции и химическом производстве.

Справка: Саратовский НПЗ – основной производитель нефтепродуктов на территории Саратовской области. Номенклатура выпускаемой продукции включает автомобильные бензины, в том числе бензин «Евро 6» с улучшенными экологическими и эксплуатационными характеристиками, дизельное топливо, дорожные и кровельные битумы, судовое топливо, техническую серу и другие нефтепродукты. Саратовский НПЗ – лауреат Премии Правительства РФ в области качества. АО «АЗП» является одним из крупнейших промышленных предприятий Российской Федерации в области нефтехимии. Производственные мощности предприятия включают в себя установки по производству полиэтилена высокого давления, этилбензола, стирола, полистирола, вспенивающегося бензола, очищенного пироконденсата и выпарки этилена, фракции жидких продуктов пиролиза. Общий объём производства предприятия составляет более 730 тыс. тонн в год. Накопленный объем переработки Ангарского завода полимеров – 25 млн тонн сырья

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

20 декабря 2022 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/212913/

MIL OSI