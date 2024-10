Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Постановление от 3 октября 2024 года №1329

Документ Постановление от 3 октября 2024 года №1329

Работники находящихся в простое предприятий из приграничных регионов, а также граждане, эвакуированные с территорий Белгородской, Брянской и Курской областей, смогут трудоустраиваться к другому работодателю на полную ставку без предъявления документов об образовании и квалификации. Такая норма закреплена новым постановлением, которое подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин. Она позволит поддержать граждан в сложившейся непростой ситуации.

О принятом решении Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами 7 октября.

По его словам, у многих эвакуированных работников не было возможности официально уволиться, поэтому на новом месте приходится устраиваться на работу временно. Часто такие граждане не имеют на руках документов об образовании или квалификации.

«Постановлением Правительства изменим нормы, чтобы обеспечить людям соблюдение их прав. Таких сотрудников работодатель сможет перевести на полный рабочий день и, конечно, учесть это в оплате труда», – отметил Михаил Мишустин.

Он добавил, что такой подход уже применялся при трудоустройстве граждан из четырёх новых российских регионов, а также тех, кто экстренно переехал в Россию с Украины.

«Сейчас распространим полученный опыт, чтобы облегчить людям поиск работы», – резюмировал Председатель Правительства.

Подписанным документом вносятся изменения в постановление Правительства от 30 марта 2022 года №511.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52909/

MIL OSI