Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Распоряжение от 12 сентября 2024 года №2461-р

Документ Распоряжение от 12 сентября 2024 года №2461-р

Правительство по поручению Президента утвердило методику, с помощью которой будет формироваться пятилетний прогноз потребности различных отраслей экономики в специалистах. На его основе планируется рассчитывать параметры подготовки кадров со средним и высшим профессиональным образованием. Прогноз также будет учитываться при формировании перечня мероприятий нового нацпроекта «Кадры».

Для подготовки прогноза потребности экономики в кадрах планируется использовать не только официальные данные Росстата, но и в том числе результаты всероссийских опросов работодателей и отраслевых экспертов, прогнозные макроэкономические показатели на среднесрочную и долгосрочную перспективу, расчёты, основанные на прогнозных демографических показателях и показателях, характеризующих рынок труда, сведения о кадровой потребности, содержащиеся в документах стратегического планирования федеральных министерств и ведомств, данные регионов.

Прогноз потребности в кадрах будет характеризоваться двумя типами показателей. Первый отражает общую кадровую потребность – численность работников, занятых на рабочих местах и на работах, необходимых для обеспечения прогнозируемых объёмов производства валовой добавленной стоимости с учётом планируемого изменения производительности труда. Второй – дополнительную кадровую потребность в работниках, необходимую для замещения рабочих мест из‑за выхода работников на пенсию и появления новых рабочих мест в связи с расширением деятельности организаций.

Об утверждении методики Михаил Мишустин сообщил на совещании с вице-премьерами 7 октября.

«Президент подчёркивал, что для соответствия требованиям времени надо обеспечить приток в нашу экономику квалифицированных сотрудников, готовых осваивать новые производственные и управленческие технологии», – напомнил Председатель Правительства.

Решению этой задачи, по словам Михаила Мишустина, посвящён национальный проект «Кадры». Он объединит усилия государства, бизнеса и образовательной сферы, чтобы выстроить систему подготовки от профориентации в школе до переобучения на протяжении всего профессионального пути.

Для этого необходимо учитывать потребности предприятий, статистические, демографические и другие данные. На их базе должен быть сформирован обоснованный прогноз спроса на трудовые ресурсы на пятилетний период. Методику его подготовки и утвердило Правительство.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52921/

MIL OSI