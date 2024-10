На РНПК доставили крупнотоннажное оборудование для производства бензина

Source: MIL-OSI Russian Language News

На производственную площадку Рязанской нефтеперерабатывающей компании (входит в «Роснефть») доставлено крупнотоннажное оборудование – два реактора для установки каталитического риформинга бензинов. Высота реакторов составляет 6,5 и 7,5 метров соответственно, масса – 30,7 и 39,1 тонны. Реакторы были доставлены на завод специализированным автомобильным транспортом. Оборудование спроектировано и изготовлено на российском предприятии.

Установка каталитического риформинга играет важную роль в производстве высокооктанового бензина экологического класса «Евро-5». Завод ежегодно выпускает до 300 тыс. тонн стабильного катализата.

Замена реакторов на установке позволит получать катализат с большим октановым числом (96 и более), а также увеличит межрегенерационный пробег катализатора, что дополнительно повысит качество производимого бензина.

На РНПК реализуется масштабная инвестиционная программа модернизации производства, направленная на увеличение глубины и объемов переработки, повышение операционной эффективности, экологической и промышленной безопасности. Реализованные в рамках программы проекты позволяют заводу производить бензины с улучшенными экологическими и эксплуатационными свойствами – «Евро 6», АИ-100, а также низкосернистое судовое топливо. Применение цифровых технологий позволило автоматизировать управление технологическими процессами и системами промышленной безопасности на основных технологических установках предприятия.

Справка: АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» входит в четверку крупнейших НПЗ России по объёмам переработки и ассортименту выпускаемой продукции. РНПК производит широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов, в том числе, автомобильные бензины с улучшенными экологическими характеристиками, дизельное топливо, авиационный керосин, дорожные и строительные битумы и др.

