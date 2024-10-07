Москва делится с регионами лучшими практиками развития городской инфраструктуры

Source: MIL-OSI Russian Language News

Источник: Транспорт и промышленность Москвы

Правительство Москвы запустило серию демонстрационных дней, чтобы показать лучшие практики развития городской инфраструктуры, которые могут быть внедрены в других регионах России. Об этой инициативе сообщил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности.

Первое мероприятие было посвящено передовым решениям в сфере транспорта. Участникам были представлены лучшие практики развития транспортной системы города, а также инновационные цифровые сервисы для водителей и пассажиров.

По поручению мэра Москвы Сергея Собянина столица готова делиться своими успешными практиками и сотрудничать с регионами для повышения качества жизни горожан. Это соответствует целям, поставленным Президентом и Правительством Российской Федерации. Сегодняшнее мероприятие – результат большой совместной работы Правительства Москвы и Агентства стратегических инициатив. За последние несколько месяцев мы изучили и оценили социально значимые городские практики, которые могут быть полезны другим регионам, и отобрали лучшие из них, – отметил Максим Ликсутов.

Эксперты Агентства стратегических инициатив (АСИ) провели оценку практик в Москве и других регионах, чтобы определить их целесообразность и применимость в районах с разной численностью населения. Благодаря комплексному подходу специалисты определили наиболее перспективные решения для внедрения в регионах.

Важно, чтобы у регионов была возможность воочию увидеть объекты транспортной инфраструктуры и эффективные решения. Сегодня они смогли оценить московские решения, которые помогают столице оставаться лидером в цифровизации и подходах к развитию транспортной системы, а также другие практики, поддержанные Агентством и представленные на Smartek. Некоторые из этих практик совершенно бесплатны и могут быть легко внедрены в регионах, поскольку не требуют инвестиций в новую инфраструктуру или информационные системы. Они действительно могут воспользоваться огромными ресурсами, которые авторы проекта готовы предоставить другим регионам и городам. Чтобы помочь регионам понять эффект от внедренных транспортных решений, Агентство разработает соответствующую методику. Этот документ позволит им увидеть степень влияния практик на показатели национального проекта, – поделилась Светлана Чупшева, генеральный директор АСИ.

Регионы получат доступ к более чем 70 практикам в сфере транспорта, промышленности, туризма, культуры, здравоохранения, экологии, образования, инвестиций и развития бизнеса, социальной поддержки.

Москва, как центр развития высокотехнологичных отраслей, реализует более 20 общегородских мер поддержки промышленности и уже распространяет положительный опыт в регионы, в том числе за счет заключения межрегиональных офсетных контрактов. В рамках специализированного демо-дня мы поделимся с коллегами наиболее успешными практиками локализации инновационных технических и коммерческих предприятий. Создание высокотехнологичных, наукоемких производств в регионах – это, прежде всего, укрепление технологического суверенитета страны, развитие ее научно-технического потенциала и, конечно, рост заработной платы и повышение качества жизни людей, – заявил Анатолий Гарбузов, министр Правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики.

Правительство Москвы активно тиражирует успешные решения по повышению инвестиционной активности и экономической привлекательности регионов.

Так, в рамках Петербургского международного экономического форума 2024 Правительство Москвы и Министерство экономического развития подписали соглашение о создании единого инвестиционного портала Российской Федерации. Основой для совместной разработки станет инвестиционный портал Правительства Москвы. В феврале 2024 года был запущен первый совместный цифровой продукт – Инвестиционная карта Российской Федерации.

MIL OSI