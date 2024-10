Молодой учёный из ГУУ получил спецприз Конкурса к 300-летию РАН

Source: MIL-OSI Russian Language News

На прошлой неделе в президиуме Российской академии наук прошло награждение победителей Конкурса для молодых учёных, приуроченного к 300-летию Российской академии наук. Одним из победителей стал начальник Лаборатории конвергентной экспертизы и оценки зрелости технологий, кандидат технических наук Денис Сердечный.

Среди победителей 16 научных проектов под руководством молодых учёных. Всего в отборе участвовало более 350 заявок из 45 регионов Российской Федерации, которые распределялись по четырём номинациям: «Искусственный интеллект и квантовые технологии», «Альтернативные источники энергии», «Генетика и биомедицина» и «Новые материалы и химические процессы».

Денис Сердечный был удостоен специального приза в номинации «Искусственный интеллект и квантовые технологии».

Награды победителям вручили Президент Российской академии наук Геннадий Красников, Вице-президент РАН Степан Калмыков, старший управляющий партнёр АФК «Система» Феликс Евтушенков, руководитель Федеральной службы по интеллектуальной собственности Юрий Зубов, президент Благотворительного фонда «Система» Лариса Пастухова и другие.

Участниками церемонии была отмечена необходимость привлечения молодёжной науки к решению задачи достижения Россией технологического лидерства.

Поздравляем Дениса Владимировича с почётной наградой и желаем дальнейших научных достижений!

Напомним, что сейчас он, в числе прочих проектов, работает над созданием высокотехнологичной системы управления агрохозяйствами.

